Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir dönem başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda korunmasını amaçlayan yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü konusunda yeni yükümlülükler getirildiği belirtildi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda bulunmasını hedeflediğini ifade etti.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen sınırlama oldu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre sosyal medya platformları, 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunamayacak. Bu yaş grubundaki çocukların sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek.

Düzenlemeyle birlikte platformların kullanıcıların yaşlarını doğrulamaya yönelik sistemler uygulaması gerekecek.

15-18 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR HESAP AÇABİLECEK

Yeni yönetmelik, 15 yaşını dolduran ancak henüz 18 yaşına ulaşmayan çocuklar için farklı bir uygulama öngörüyor.

Buna göre 15-18 yaş grubundaki çocuklar sosyal medya hesabı açabilecek. Ancak bu kullanıcılara yetişkinlerden ayrıştırılmış hizmet sunulacak.

Bakan Göktaş, söz konusu yaş grubunun dijital ortamlarda daha güvenli şekilde bulunabilmesi için platformların yaşa uygun hizmetler sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI SUNULACAK

Düzenleme kapsamında sosyal medya platformlarının ebeveynlere yönelik kontrol araçları sunması da öngörülüyor.

Böylece ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanımını takip edebilmesi ve dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı daha etkin önlem alabilmesi amaçlanıyor.

Yeni uygulamanın, çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması konusunda sosyal medya şirketlerine de sorumluluk yüklediği ifade ediliyor.

MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir takvim de açıklandı.

Bakan Göktaş'ın paylaştığı bilgilere göre yeni açılacak hesaplarda yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Hâlihazırda kullanılan sosyal medya hesapları için ise geçiş süreci uygulanacak.

Mevcut hesapların yaş doğrulama işlemlerinin 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanması gerekecek.

Böylece platformlardaki kullanıcıların yaş bilgilerinin doğrulanması ve çocuklara yönelik yeni kuralların uygulanması hedefleniyor.

YAŞ DOĞRULAMASI SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakan Göktaş, yaş doğrulama işlemlerinin gerçekleştirileceği adres konusunda da vatandaşları uyardı.

Açıklamaya göre yaş doğrulaması yalnızca www.turkiye.gov.tr adresi ve resmî e-Devlet uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Bunun dışındaki internet siteleri veya uygulamalar aracılığıyla yaş doğrulaması gerçekleştirilemeyecek.

Bu nedenle vatandaşların yaş doğrulama adı altında kendilerine gönderilen farklı bağlantılara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

BAKAN GÖKTAŞ: ÇOCUK DOSTU DİJİTAL EKOSİSTEM HEDEFLİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık."

Yeni yönetmelikle getirilen yaş sınırlamalarını ve doğrulama zorunluluğunu açıklayan Göktaş, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çocukların güvenle var olabildiği bir dijital dünya için kritik bir eşik olan yeni dönemin çocuklarımız, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA YENİ SÜREÇ

Yeni düzenlemeyle sosyal medya kullanımında yaşa dayalı farklı kuralların uygulanması öngörülüyor.

15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak olması, 15-18 yaş grubuna ayrıştırılmış hizmet verilmesi ve tüm hesaplar için yaş doğrulama sürecinin başlatılması, uygulamanın temel başlıklarını oluşturuyor.

Önümüzdeki süreçte sosyal medya platformlarının yeni yükümlülüklere nasıl uyum sağlayacağı ve yaş doğrulama sistemlerinin nasıl işletileceği önem kazanacak.

Düzenlemenin uygulama ayrıntıları, ilgili kurumların ve platformların yapacağı teknik bilgilendirmelerle daha da netleşecek.