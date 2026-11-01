Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Mantar toplamak amacıyla arkadaşıyla birlikte ormanlık alana giden 67 yaşındaki Rıdvan Eğken, karşısına çıkan bozayının saldırısı sonucu yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekiplerine haber verilirken, yaralı adam ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDA AYI SALDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan Eğken (67), arkadaşıyla birlikte mantar toplamak amacıyla ormanlık alana gitti.

Ormanda mantar aradıkları sırada Eğken, bir bozayının saldırısına uğradı. Beklenmedik saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 67 yaşındaki adam için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ayı saldırısının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, saldırı sonucu yaralanan Rıdvan Eğken'e ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralanmalar bulunan Eğken, ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk değerlendirmesi yapılan Rıdvan Eğken'in, tedbir amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Yaralı adam, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Eğken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORMANDA YAŞANAN SALDIRI KORKUTTU

Kazımiye Mahallesi Ardınçlık mevkisinde meydana gelen olay, ormanlık alanlarda yabani hayvanlarla karşılaşma riskini bir kez daha gündeme getirdi.

Özellikle mantar toplamak ve doğa yürüyüşü yapmak amacıyla ormanlara giren vatandaşların, yabani hayvanların yaşam alanlarında dikkatli olması önem taşıyor.

Uzmanlar, ayılarla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması, ani hareketlerden kaçınılması ve güvenli bir mesafenin korunması gerektiğini belirtiyor.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Bozayı saldırısı sonucu yaralanan 67 yaşındaki Rıdvan Eğken'in hastanedeki tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede bozayının nasıl ortaya çıktığına ve olayın ayrıntılarına ilişkin henüz başka bir bilgi paylaşılmadı.