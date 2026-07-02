Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı turizm yatırımları kapsamında tahsis edilecek kamu taşınmazlarını Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla açıkladı. Listede, Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Hazine ve orman vasfındaki araziler de turizm tesisleri kurulmak üzere yer buldu.

Göynük Mahallesi'nde bulunan 104 ada 12 parsel numaralı orman arazisine yaklaşık bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel inşa edilmesi planlanıyor. Aynı tahsis programı çerçevesinde, Çamyuva Mahallesi'nde ise turizm sektörü çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla 100 yatak kapasiteli bir personel lojmanı hayata geçirilecek.

DİĞER İLLERDEKİ YATIRIM ALANLARI NELER?

Bakanlık açıklamasına göre, tahsis listesinde Muğla, Balıkesir, Batman ve Ardahan gibi farklı bölgelerden de kamu taşınmazları bulunuyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık bin 200 yataklı 5 yıldızlı otel veya tatil köyü ile 2 bin 392 metrekarelik günübirlik tesis yapımı öngörülüyor. Bodrum'un Göl Mahallesi'nde 160 yataklı özel konaklama tesisi, Türkbükü Mahallesi'nde ise günübirlik turizm alanı yatırımcılara sunulacak.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 120 yatak kapasiteli 4 ya da 5 yıldızlı bir otel projesi planlamaya dahil edildi. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 60 yataklı kırsal turizm tesisi, Ardahan'ın Yalnızçam Uğurludağ bölgesinde ise 300 yataklı otel ve günübirlik tesis için kamu arazileri tahsis listesine eklendi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan duyurunun ardından, belirlenen kamu taşınmazları için resmi süreçlerin başlaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek program kapsamında, yerli ve yabancı yatırımcılardan başvurular toplanarak ilgili arazilerin ihale aşamalarına geçilecek.