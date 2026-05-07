​SİYASET ÜSTÜ BİR VEDA VE KENETLENME

​Açıklamada, Alper Arıkan’ın ani vefatının tüm şehri derin bir üzüntüye boğduğu belirtilirken, cenaze töreninde sergilenen tablonun önemine dikkat çekildi. İlçe Başkanı Türkoğlu, Arıkan’ın sadece bir siyasetçi değil, dürüstlüğü ve samimiyetiyle Alanya halkının gönlünde yer etmiş bir değer olduğunu ifade ederek, tüm siyasi partilerin cenazede bir araya gelmesinin merhumun "siyaset üstü" bir saygınlığa sahip olduğunun nişanesi olduğunu vurguladı. Zafer Partisi teşkilatı ve gönüllülerinin girişimi, ailenin de onayıyla gündeme gelen "Alper Arıkan isminin bir caddeye verilmesi" talebi, Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda karşılık buldu. CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tamamının desteğini alan önerge, oy birliği ile kabul edilerek resmiyete döküldü.

​BAŞKAN ÖZÇELİK VE MECLİS ÜYELERİNE ŞÜKRAN

​Meclis toplantısını, merhumun ailesini temsilen Çağrı Arıkan ile takip eden Zafer Partisi yönetimi, oturum sonrası memnuniyetlerini dile getirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Alper Arıkan’ın isminin Alanya sokaklarında yaşayacak olmasının tüm sevenleri için büyük bir teselli kaynağı olduğu ifade edildi. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, "Bu anlamlı kararda emeği geçen başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere, tüm siyasi partilerin meclis üyelerine ve emeği geçen herkese Alanya Zafer Partisi İlçe Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.