Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, AK Parti eski bakanlarından Hüseyin Çelik’in Tunceli’nin isminin “Dersim” olarak değiştirilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Akkuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısının ve şehir isimlerinin tartışmaya açılmasının toplumsal huzura zarar vereceğini söyledi.

“TARİH ÜZERİNDEN AYRIŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ”

Başkan Abdullah Akkuş, yaptığı açıklamada tarih üzerinden toplumun ayrıştırılmaya çalışıldığını savunarak, bu tür söylemlerin milli birlik açısından doğru olmadığını ifade etti.

Akkuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih üzerinden milletimizi ayrıştırmaya dönük bu tür çıkışlar ne toplumsal barışa ne de milli birliğimize hizmet eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısı ve şehirlerimizin isimleri tartışma konusu yapılamaz.”

“DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ”

Söylemlerin zamanlamasına ve kamuoyunda oluşturabileceği etkilere dikkat çeken Akkuş, Anahtar Parti’nin konuya ilişkin duruşunun net olduğunu belirtti.

Abdullah Akkuş açıklamasının devamında, “Anahtar Parti olarak; devletimizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini hedef alan her türlü söylemin karşısında durmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama, Alanya’daki siyasi gündemde de dikkat çekerken, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin farklı değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.