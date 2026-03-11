İnegöl’den Yeniceköy Mahallesi’ne gitme isteyen ehliyetsiz sürücü Muharrem K. (18) yönetimindeki otomobil, yolun sol tarafında park halinde bulunan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenilirken jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.