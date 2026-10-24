Antalya ve Alanya'da ekim ayının son haftasına girilirken hava koşullarında dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Hafta sonu güneşli ve ılık havanın etkili olduğu bölgede yeni haftayla birlikte yağış ihtimali artacak. Güncel hava tahminlerine göre Alanya'da yağış olasılığının yüzde 80 seviyesine ulaşması beklenirken, sıcaklıkların da 4 derece birden düşeceği öngörülüyor. Özellikle hafta başından itibaren hava koşullarının değişmesiyle birlikte vatandaşları daha serin ve yağışlı günler bekliyor.

ALANYA'DA YAĞIŞ İHTİMALİ YÜZDE 80'E YÜKSELİYOR

Alanya'da hafta sonu etkisini sürdüren güneşli havanın ardından yeni haftada yağış olasılığı belirgin şekilde artacak. Hava tahminlerinde yağış ihtimalinin yüzde 80'e kadar yükselmesi, ilçede önümüzdeki günlerde yağmurlu havanın etkili olabileceğine işaret ediyor.

Özellikle dışarıda çalışacak vatandaşların, motosiklet sürücülerinin ve açık hava etkinliği planlayanların değişen hava koşullarını dikkate almaları öneriliyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Alanya'da hava durumundaki değişimin en dikkat çekici yönlerinden biri de sıcaklıklarda yaşanacak düşüş olacak. Hafta sonu 24 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının yeni haftada 20 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Yaklaşık 4 derecelik düşüşle birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha serin bir hava hissedilecek. Gündüz saatlerinde ise bulutluluğun artmasıyla güneşli havanın etkisi azalacak.

ANTALYA'DA DA HAVA DEĞİŞİYOR

Hava koşullarındaki değişimin yalnızca Alanya ile sınırlı kalmayacağı, Antalya genelinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde hafta sonu görülen ılık havanın ardından yeni haftada bulutluluğun artması ve yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Antalya'nın iç kesimlerinde ise gece sıcaklıklarının kıyı bölgelerine göre daha düşük seyretmesi öngörülüyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN HAVA DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAK

26 Ekim Pazartesi günü Alanya'da gündüz sıcaklığının 22 derece civarında olması beklenirken, bulutlu hava etkisini artıracak. Haftanın ilerleyen günlerinde yağış ihtimalinin yüzde 80 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

Yağışların hangi saatlerde ve ne kadar etkili olacağı ise güncel meteorolojik tahminlerle netleşecek.

ALANYALILAR DİKKAT! YENİ HAFTADA ŞEMSİYELER HAZIR OLSUN

Hafta sonunun güneşli havasını değerlendiren Alanyalıları yeni haftada farklı hava koşulları karşılayacak. Yağış ihtimalindeki yükseliş ve sıcaklıklardaki 4 derecelik düşüş nedeniyle vatandaşların günlük planlarını hava tahminlerine göre yapmaları önem taşıyor.

Özellikle trafikte görüş mesafesinin azalması ve yağışla birlikte yolların kayganlaşması ihtimaline karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Meteorolojik tahminlerin güncellenebileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.