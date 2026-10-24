Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar için kimlik kartı kolaylığı sağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlükleri pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye genelindeki 254 sınav merkezinde düzenlenecek maratona toplam 2 milyon 985 bin 438 aday katılacak. Sınav evraklarının naklinden merkezlerin güvenliğine kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edileceğini bildiren Bakan Çiftçi, güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Bu kapsamda emniyet teşkilatından 32 bin 601, jandarma komutanlığından ise 3 bin 143 personel sınav güvenliğini sağlamak üzere sahada görev alacak.

GÜRÜLTÜ UYARISI YAPILDI

Sınavın huzur içinde geçmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunuldu. Sınav saatleri boyunca korna çalınmaması ve gürültüye neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durulması istenirken, adayların dikkatinin dağılmaması adına sessizliğin korunması konusunda kamuoyundan hassasiyet beklendiği vurgulandı.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Kimliğini kaybeden veya unutan adayların, sabah saatlerinde açık olacak nüfus müdürlüklerinden 'Geçici Kimlik Belgesi' alabilmeleri için yanlarında ilgili sınava ait giriş belgeleri ile birlikte güncel bir biyometrik fotoğraf bulundurmaları gerekiyor. Adayların sınav sabahı zaman kaybı yaşamamak adına bu belgeleri önceden hazırlayarak kurumlara başvurması büyük önem taşıyor.