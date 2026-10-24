Yüksek lisans eğitimine ara dönemde başladığı gerekçesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından bursu kesilen bir öğrenci, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) yaptığı itirazdan olumlu sonuç aldı. Sözcü'nün aktardığına göre, öğrenci akademik başarısızlık, devamsızlık veya disiplin cezası gibi mevzuata aykırı hiçbir durumunun olmadığını belirterek hakkını aradı.

Bursunun haksız yere kesildiğini savunan öğrenci, KDK'den kesinti yapılan ayların ücretlerinin geriye dönük olarak ödenmesini ve bursunun yeniden bağlanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen KDK yetkilileri, ilgili genel müdürlük ile resmi yazışmalar başlatarak konuya dair bilgi ve belge talep etti.

GERİYE DÖNÜK ÖDEME YAPILACAK

Kurumlar arası yapılan detaylı inceleme ve görüşmelerin ardından KYK Genel Müdürlüğü, öğrencinin burs ödemelerini yeniden başlattı. KDK'ye iletilen resmi yazıda, öğrencinin daha önce alamadığı aylara ait tutarların da eksiksiz olarak banka hesabına yatırılacağı bildirildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun idare ile vatandaş arasında uzlaştırıcı rol üstlenerek aldığı bu karar, benzer sebeple burs veya kredi kesintisi yaşayan diğer öğrenciler için idari başvuru yollarının önemini gösteriyor. Herhangi bir akademik başarısızlık veya disiplin suçu bulunmayan öğrenciler, doğrudan mahkeme sürecine girmeden önce KDK üzerinden hak arama imkanına sahip bulunuyor.