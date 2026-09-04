ALANYA’DA teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdüren Yeni Parti, yeni hizmet binasını bugün düzenlenecek törenle açacak. Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi üzerinde bulunan Malan İş Hanı’ndaki parti binasının açılışı saat 17.30’da gerçekleştirilecek.

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir öncülüğündeki teşkilatın ev sahipliği yapacağı açılışa parti yönetiminden önemli isimlerin de katılması bekleniyor.

MİLLETVEKİLLERİ ALANYA’YA GELİYOR

Yeni hizmet binasının açılış törenine Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Aykut Kaya ile İl Başkanı Nail Kamacı’nın katılması bekleniyor. Açılışta parti üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da yer alması öngörülüyor.

Yeni hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte partinin Alanya’daki teşkilatlanma ve siyasi çalışmalarının buradan yürütülmesi planlanıyor.

KURUCU ÜYE SÜRECİ TAMAMLANDI

Bülent Kandemir başkanlığında çalışmalarını sürdüren Yeni Parti Alanya teşkilatı, kuruluş sürecinde gerekli olan yeterli kurucu üye kaydını kısa sürede tamamladı.

Teşkilat, üye çalışmalarının ardından şimdi de parti içindeki seçim sürecine hazırlanıyor. Yeni hizmet binasının açılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların daha yoğun şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

GÖZLER 12 EYLÜL’DEKİ ÖNSEÇİMDE

Yeni Parti Alanya teşkilatının önündeki önemli gündem maddelerinden biri de 12 Eylül’de gerçekleştirilecek ilçe başkanlığı önseçimi olacak. Teşkilat, ilçe başkanının belirleneceği süreç öncesinde çalışmalarına hız verdi.

Yeni hizmet binasının açılışı da önseçim öncesinde parti teşkilatının Alanya’daki önemli buluşmalarından biri olacak.

KANDEMİR’DEN ALANYALILARA DAVET

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, bugün saat 17.30’da gerçekleştirilecek açılışa tüm Alanya halkını davet etti. Kandemir, yeni hizmet binasının teşkilata ve Alanya’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Açılış töreninin ardından Yeni Parti Alanya teşkilatı, 12 Eylül’deki ilçe başkanlığı önseçimi başta olmak üzere teşkilatlanma çalışmalarına devam edecek.