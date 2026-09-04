ALANYA Kent Konseyi ile Supmarina Alanya iş birliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen SUP etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İlk olarak 30 Ağustos’ta yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 Eylül’e ertelenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Galip Dere Plajı’nda bir araya gelen katılımcılar, Türk bayraklı tişörtleriyle SUP tahtalarına çıkarak Akdeniz’in maviliklerine açıldı. Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin eşlik ettiği etkinlikte Zafer Bayramı’nın coşkusu bu kez denizde yaşandı.

KIZILKULE MANZARASINDA KÜREK ÇEKTİLER

Galip Dere Plajı’ndan başlayan etkinlikte katılımcılar, SUP tahtaları üzerinde kürek çekerek denizde ilerledi. Alanya’nın simge yapılarından Kızılkule ve tarihi yarımada da etkinliğin görsel atmosferine eşlik etti.

Türk bayraklı tişörtleriyle denize açılan katılımcıların oluşturduğu görüntüler, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyon, spor ile milli bayram coşkusunu aynı etkinlikte buluşturdu.

AY YILDIZLI BAYRAK DENİZDE AÇILDI

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise Türk bayrağının Alanya açıklarında deniz üzerinde açılması oldu. SUP tahtaları üzerinde bir araya gelen katılımcılar, ay yıldızlı bayrağı Alanya’nın mavilikleriyle buluşturdu.

Türk bayrağının Akdeniz’in üzerinde dalgalandırıldığı anlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusu bir kez daha yaşandı.

VATANDAŞLAR DA İLGİYLE TAKİP ETTİ

Sahil boyunca vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlik, Alanya’da renkli görüntüler oluşturdu. Türk bayraklarıyla denize açılan katılımcılar, Zafer Bayramı’nın birlik ve beraberlik ruhunu farklı bir etkinlikle yaşattı.

Alanya’nın tarihi dokusu, Kızılkule manzarası ve Akdeniz’in mavilikleriyle bütünleşen organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümüne özel anlamlı görüntülerle tamamlandı.