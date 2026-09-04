ALANYA Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesi amacıyla dijital uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda adres numarataj işlemleri de internet ortamına taşınarak vatandaşların belediye binasına gitmeden başvuru yapabilmesine imkan sağlanıyor.

Alanya Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sunulan sistem sayesinde numarataj başvuruları birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Böylece vatandaşlar hem zaman kaybı yaşamadan hem de bulundukları yerden işlemlerini başlatabiliyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Numarataj işlemi gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Alanya Belediyesi'nin alanya.bel.tr adresindeki "Adres Numarataj İşlemi" hizmetine giriş yapması gerekiyor.

Online başvuru ekranında ilk olarak ilgili mahalle, cadde ve kapı numarası bilgileri seçiliyor. Ardından başvuru sahibinin kimlik bilgileri sisteme giriliyor. İşlemin güvenli şekilde tamamlanabilmesi amacıyla başvuru sahibinin cep telefonuna SMS doğrulama kodu gönderiliyor.

Gönderilen kodun sisteme girilmesinin ardından başvurunun diğer aşamalarına geçilebiliyor.

TAPU VE KİMLİK BELGESİ GEREKİYOR

Başvuru sırasında vatandaşlardan bazı belgeleri sisteme yüklemeleri de isteniyor. Numarataj işlemi için tapu belgesinin yanı sıra kimlik veya pasaport belgesinin dijital ortamda sisteme eklenmesi gerekiyor.

Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde yüklenmesinin ardından başvuru tamamlanarak değerlendirme sürecine alınıyor.

BİLGİLENDİRME SMS İLE YAPILIYOR

Online başvurunun tamamlanmasının ardından süreçle ilgili gelişmeler vatandaşlara SMS yoluyla bildiriliyor. Gerekli ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından hazırlanan numarataj belgesi de başvuru sahibine dijital olarak ulaştırılıyor.

Bu uygulamayla vatandaşların numarataj belgesi için belediyeye giderek fiziksel başvuruda bulunma ihtiyacının azaltılması ve işlemlerin daha pratik şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ GELİŞTİRİLECEK

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların belediye işlemlerini hızlı, pratik ve zaman kaybetmeden gerçekleştirebilmesine yönelik dijital hizmetlere önem verildiği belirtildi.

Belediye, online hizmetlerin geliştirilmesine devam edileceğini ve vatandaşların belediye hizmetlerine dijital ortamdan daha kolay ulaşabilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.