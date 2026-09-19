Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, 6 Haziran'da Beşiktaş ile sözleşme imzalayan teknik direktör Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımı 103 gün gibi kısa bir sürede yeniden yapılandırdı. Marsilya karşısında sergilenen üstün oyun, takımda yaşanan değişimin en net göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran tarihinde başlayan İtalyan çalıştırıcı, görevi devraldığında geride kalan 34 maçın yalnızca 17'sini kazanabilmiş bir kadroya sahipti. Önceki dönemin son 5 karşılaşmasında sadece tek galibiyet alabilen takım, yeni teknik heyetin yönetim anlayışıyla bu olumsuz tabloyu tamamen geride bıraktı.

DEĞİŞİMİN ARKASINDAKİ FAKTÖRLER NELER?

Teknik heyetin oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve tesislerde oluşturulan olumlu hava, sahadaki takım performansına doğrudan yansıdı. Geçmiş yıllarda yaşanan kasım ayındaki erken kopuşların aksine, mevcut sistemde takım içi uyumun en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Bu süreçte Başkan Serdal Adalı ve Önder Özen'in yönetimsel destekleri de yeniden yapılanmanın temel taşları arasında yer aldı.

103 GÜNLÜK SÜRECİN İSTATİSTİKSEL ANLAMI NEDİR?

Son 5 yıllık süreçte istikrarsız sonuçlar alan Beşiktaş'ın, 103 günlük çalışma takvimiyle Avrupa sahnesinde yeniden rekabetçi bir yapıya bürünmesi spor kamuoyunda dikkat çekiyor. Yeni kurulan takımlar için uzun süreli transfer dönemlerine ve geniş uyum süreçlerine ihtiyaç duyulduğu yönündeki genel kanı, mevcut kadrodan kısa sürede alınan yüksek verimle birlikte kırılmış oldu.