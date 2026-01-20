Alanya’daki ticari hayatı ve işletmeleri kökten değiştirecek dijital devrim sessiz sedasız başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaybını önlemek ve naylon faturanın kökünü kazımak için yapay zeka destekli ‘KAŞİF’ uygulamasını resmen sahaya sürdü. Artık Alanya’daki bir işletmenin kestiği faturadan, ithalat-ihracat verilerine kadar tüm ticari hareketleri, saniyeler içinde yapay zekanın süzgecinden geçecek.

GİZLİ SAKLI KALMADI HER HAREKET KAYIT ALTINDA

GİB Teknoloji birimi ve TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen bu "dijital dedektif", klasik denetim yöntemlerini tarihe gömüyor. Sistem, Alanya da dahil olmak üzere Türkiye genelindeki 4 milyon mükellefi günlük olarak tarıyor. KAŞİF, sadece kurallara değil, davranışlara odaklanıyor. Bir işletmenin kapasitesi ile kestiği fatura arasında uçurum varsa veya ticari davranışlarında ani bir sapma olursa, sistem anında "kırmızı alarm" veriyor.

TEK TUŞLA MİLYARLIK VURGUN ÖNLENDİ

Sistemin devreye girmesiyle ortaya çıkan veriler ise dudak uçuklattı. KAŞİF’in radarına takılan bazı çarpıcı olaylar, denetimin gücünü gözler önüne serdi:

Kuruluşunun henüz 5. gününde 50 milyon liralık sahte fatura kesen işletmeler anında yakalandı.

Tek bir çalışan üzerine kurulan 7 paravan şirketin, 246 milyon liralık naylon fatura düzenlediği tespit edildi.

Son 3 ayda hiçbir faaliyeti olmamasına rağmen toplam 276 milyar liralık fatura kesen 2 bin 550 mükellef riskli olarak işaretlendi.

7,7 milyon liralık haksız KDV iadesi almaya çalışan bir uyanık, sistemin duvarına çarptı.

BAKAN ŞİMŞEK NET KONUŞTU: ANINDA TESPİT EDİYORUZ

Sistem riskli gördüğü mükellefi anında Vergi Denetim Kurulu’na ve yerel vergi dairelerine bildiriyor. Alanya’da da riskli mükellefler için saha denetimlerinin ve yoklamaların sıkılaşması bekleniyor. Sahte belge düzenlediği kesinleşen firmaların kapısına kilit vurulacak. Konuyla ilgili net bir uyarıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Artık kayıt dışı tüm faaliyetleri anında tespit ediyor ve işlem yapıyoruz. Herkesi kayıt içinde kalmaya davet ediyorum" diyerek yeni dönemin ciddiyetini vurguladı.