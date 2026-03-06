ABD–İsrail ile İran arasında artan gerilim sürerken, 16. yüzyılda yaşayan Nostradamus’un yazdığı dizeler yeniden tartışılmaya başlandı. Bazı yorumcular, metinlerde geçen ifadelerin günümüzdeki savaş teknolojilerine işaret edebileceğini öne sürüyor.

Dünya kamuoyu ABD, İsrail ve İran arasında giderek artan gerilimi yakından takip ederken, Nostradamus’un yüzyıllar önce kaleme aldığı kehanetler yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Michel de Nostredame olan Fransız kâhin, 1555 yılında yayımladığı “Les Propheties” (Kehanetler) adlı eserinde yer alan dizelerle sık sık güncel olaylarla ilişkilendiriliyor.

Tarih boyunca Londra’nın Büyük Yangını, Adolf Hitler’in yükselişi, 11 Eylül saldırıları ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü gibi olayları önceden bildiği iddialarıyla anılan Nostradamus’un özellikle 2026 yılına dair yorumlanan dizeleri dikkat çekti.

“SAVAŞ 7 AY SÜRECEK”

Nostradamus’un eserinde yer alan bir dörtlükte, aylar sürebilecek büyük bir savaş anlatıldığı öne sürülüyor. Dörtlükte geçen şu ifadeler son günlerde yeniden tartışılmaya başladı:

“Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak.”

Bazı yorumcular metinde geçen “arı sürüsü” ifadesinin modern savaşlarda kullanılan çok sayıda insansız hava aracı ve saldırı dronlarını temsil edebileceğini ileri sürüyor.

“MARS İŞ BAŞINDA”

Nostradamus’un başka bir dörtlüğünde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek.”

Roma mitolojisinde Mars’ın savaş tanrısı olduğuna dikkat çeken bazı yorumcular, bu ifadelerin küresel ölçekte çatışmaların artacağı bir döneme işaret edebileceğini savunuyor.

2026 KEHANETLERİ TARTIŞILIYOR

Nostradamus’un kehanetleri belirli yıllara göre değil, “yüzyıl” olarak adlandırılan ve her biri 100 dörtlükten oluşan bölümler halinde yazılmıştı. 2026 yılıyla ilişkilendirilen yorumlarda özellikle bu bölümlerin 26’ncı dizelerine dikkat çekildiği ifade ediliyor.

Birinci Yüzyıl’ın 26’ncı dörtlüğünde yer alan “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı” ifadesi bazı yorumcular tarafından modern teknolojiyle yapılabilecek bir saldırı ya da suikast olarak yorumlanıyor.

RUSYA–UKRAYNA SAVAŞIYLA DA İLİŞKİLENDİRİLDİ

İkinci Yüzyıl’daki bir başka dörtlükte ise İsviçre’nin huzurlu Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağına dair ifadeler yer alıyor. Avrupa’da artan gerilim ve Rusya–Ukrayna savaşı nedeniyle bu dizeler de farklı yorumlarla yeniden gündeme geldi.

DENİZLERDE BÜYÜK ÇATIŞMA İDDİASI

Yedinci Yüzyıl’da yer alan bir başka dörtlükte “yedi gemi arasında ölümcül savaş” ifadeleri geçiyor. Bu dizeler bazı yorumcular tarafından Güney Çin Denizi’ndeki gerilim ile ilişkilendiriliyor.

Çin’in bölgedeki ada inşaları, ABD’nin Tayvan’a verdiği destek ve çevre ülkelerle yaşanan gerilimler, bu yorumların yeniden tartışılmasına neden oldu.

KEHANETLER YORUMLARA AÇIK

Nostradamus’un yüzyıllar önce yazdığı dizelerin günümüzdeki olaylarla ilişkilendirilmesi uzun süredir tartışma konusu. Araştırmacılar, kehanetlerin genellikle yoruma açık ve sembolik ifadelerden oluştuğunu vurguluyor.

Bu nedenle Nostradamus’un metinleri, farklı dönemlerde yaşanan küresel gelişmelerle yeniden yorumlanmaya devam ediyor.