Trafik güvenliğini ve kamu düzenini korumak amacıyla, söz konusu plakaları kullanan sürücülere yönelik uygulanan cezai yaptırımların ciddiyetine dikkat çekildi.

​"YETKİSİZ BASIM" CEZASI 140 BİN TL’Yİ BULUYOR

​Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü maddesine vurgu yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, nitelik veya ölçüleri mevzuata uygun olmayan plakalar için 4.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtilirken; "APP plaka" olarak tabir edilen ve yetkili kuruluşlarca basılmayıp resmi mühür ile güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar için yaptırımların çok daha ağır olduğu ifade edildi.

​Bu kapsamdaki plakaları kullanan sürücüleri bekleyen yaptırımlar şöyle sıralandı:

​140.000 TL idari para cezası.

​Sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması.

​Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesi.

​ADLİ İŞLEM RİSKİ: HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

​Konuyla ilgili yapılan en dikkat çekici uyarı ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu kapsamında oldu. Yetkisiz üretilen plakaların kullanılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi uyarınca adli soruşturma konusu olduğu belirtilen açıklamada, bu fiili işleyenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü hatırlatıldı. Söz konusu fiilin tekrarı durumunda ise cezai yaptırımların kademeli olarak artacağı vurgulandı.

​"PLAKALAR ARACIN RESMİ KİMLİĞİDİR"

​Emniyet Genel Müdürlüğü, araç tescil plakalarının sadece bir metal parçası değil, elektronik denetim sistemleri (EDS), şehir güvenlik kameraları ve adli soruşturmaların sağlıklı yürütülebilmesi için "resmi bir kimlik" niteliği taşıdığını belirtti. Standart dışı üretilen plakaların denetim mekanizmalarını zayıflattığına işaret eden yetkililer, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yalnızca yetkili kuruluşlarca basılan, mevzuata uygun plakaları tercih etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.