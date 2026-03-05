Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyen ancak yüksek fiyatlar nedeniyle beklemede kalan birçok kişi için hurda teşviki yasası yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Özellikle 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV indirimi sağlayabileceği konuşulan düzenleme hem vatandaşlar hem de otomotiv sektörü tarafından yakından izleniyor.

Mart ayının gelmesiyle birlikte internet aramalarında “hurda teşviki yasası Meclis’e geldi mi” ve “hurda teşviki ne zaman çıkacak” soruları yeniden yoğunlaşmış durumda.

HURDA TEŞVİKİ YASASI MECLİS’E GELDİ Mİ?

3 Mart 2026 itibarıyla hurda teşviki düzenlemesi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmiş değil. Ancak otomotiv sektöründe ve kamuoyunda beklenti giderek artıyor. Özellikle Mart ayında yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor.

Son yıllarda araç fiyatlarının yükselmesi, ikinci el piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve çevre politikaları nedeniyle eski araçların trafikten çekilmesi konusu yeniden tartışılmaya başladı.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR İÇİN ÖTV AVANTAJI

Kasım 2024’te Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor.

Bu düzenleme yürürlüğe girerse hem eski ve çevreye daha fazla zarar veren araçların trafikten çekilmesi hem de yerli üretim otomobillere talebin artması hedefleniyor.

Özellikle eski model araç kullanan vatandaşlar için bu düzenleme, yeni araç sahibi olmanın daha ulaşılabilir hale gelmesi anlamına geliyor.

Birçok sürücü için mesele basit aslında. 30 yıllık araçla muayene, bakım ve yakıt masrafı derken ciddi bir yük oluşuyor. Yeni bir araç almak ise çoğu zaman bütçeyi zorluyor. İşte tam bu noktada hurda teşviki beklentisi büyüyor.

Şimdilik resmi bir takvim açıklanmış değil. Ama herkesin gözü aynı yerde. Meclis…

YASA ÇIKARSA ALINABİLECEK ARAÇLAR

Teklifte yer alan bilgilere göre düzenleme yürürlüğe girerse ÖTV avantajıyla satın alınabilecek bazı yerli üretim araç modelleri şöyle sıralanıyor:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Otomotiv sektörü temsilcileri ise düzenlemenin çıkması halinde piyasada ciddi hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor.

Birçok kişi için bu düzenleme yalnızca bir otomobil meselesi değil. Yıllardır kullanılan eski araçların yenilenmesi, daha güvenli ve ekonomik araçlara geçiş anlamına geliyor.

Kısacası herkes aynı sorunun cevabını bekliyor. Hurda teşviki yasası gerçekten çıkacak mı?

Şimdilik kesin bir tarih yok. Ama beklenti giderek büyüyor.