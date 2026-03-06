Alanya'da bugün (6 Mart 2026 Cuma) belirlenen saatler içerisinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler.
Kesinti Tarihi : 2026-03-06 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ FAKIRCALI HOPURLU,MERKEZ FAKIRCALI KUZLATAN,MERKEZ FAKIRCALI Mah. HOPURLU Sk.,MERKEZ FAKIRCALI Mah. KUZLATAN Sk.,MERKEZ ÇAMLICA LORTLAR,MERKEZ ÇAMLICA Mah. HACI PAŞA bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-03-06 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,KOCAVELİLER ÇAMLICA Mah.,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-03-06 09:30:00 - 12:30:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ AVSALLAR GEYİKLER,MERKEZ AVSALLAR Mah. GEYİKLER bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması
Kesinti Tarihi : 2026-03-06 09:00:00 - 16:00:00
Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ TIRILAR ALİ BELEN,MERKEZ TIRILAR Mah. ALİ BELEN Sk.,MERKEZ YAYLAKONAK,MERKEZ YAYLAKONAK Mah.,MERKEZ ŞIHLAR KARAKİSE,MERKEZ ŞIHLAR MERKEZ,MERKEZ ŞIHLAR Mah. ARPAŞLI Sk.,MERKEZ ŞIHLAR Mah. YENİALİLER Sk. bölgeleri
Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması