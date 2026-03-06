ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından sınır hattında beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda Türkiye’den İran’a dönüş yapanların sayısında artış gözlemlendi.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim yeni bir göç dalgası ihtimalini gündeme getirirken, Türkiye-İran sınırında dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısında bu kez Türkiye’ye giriş değil, İran’a dönüş yapanların sayısında artış görüldü.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede savaş endişesi büyürken, Avrupa’da diplomatik çevrelerin de 2015 yılındaki göç krizine benzer bir hareketlilik ihtimalini değerlendirdiği ifade ediliyor. Türkiye ise İran ile uzun kara sınırına sahip olması nedeniyle olası göç dalgası senaryolarında en çok konuşulan ülkeler arasında yer alıyor.

SINIRDA TERSİNE HAREKETLİLİK

Ancak Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki son görüntüler beklentilerin aksine bir tablo ortaya koydu. Türkiye’de bulunan bazı İran vatandaşlarının savaşın başlamasıyla birlikte ülkelerine dönmek için sınır kapısına yöneldiği görüldü.

Türkiye’ye kısa süreli ziyaret için geldiklerini söyleyen İranlı vatandaşlar, ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle geri dönme kararı aldıklarını belirtti. Özellikle Van üzerinden İran’a geçişlerde son günlerde belirgin bir artış olduğu ifade ediliyor.

“ÖNCE VATANIM”

Kapıköy Sınır Kapısı’nda konuşan İranlı bir vatandaş, savaşın başlamasıyla birlikte ülkesine dönme kararı aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Memleketimize zarar veriyorlar. İnsanlarımızın yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme destek vermek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım.”

Bir başka İranlı ise ülkede internet kesintileri yaşandığını ve bu nedenle gelişmeleri yeterince takip edemediklerini belirterek, durumu yerinde görmek için İran’a döndüklerini söyledi.

“ASKERLİK İÇİN DÖNÜYORUM”

Savaş nedeniyle planladığından daha erken ülkesine dönmek zorunda kaldığını ifade eden bir İran vatandaşı ise askerlik görevini yerine getirmek istediğini belirtti.

“Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da askerlik iki yıl sürüyor. Ülkeme destek vermek için elimden geleni yaparım.”

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından İran’a geçmeye çalışan bir başka kişi de bazı İran şehirlerinin saldırıların hedefi olduğunu söyleyerek, “Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin devam etmesi halinde Türkiye-İran sınır hattındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artabileceği değerlendiriliyor.