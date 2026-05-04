Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Taşatan Yolu’nu kapladı. Sürücüler için buzlanma ve görüş uyarısı yapıldı.

KAR GECE BAŞLADI, SABAH YOLU KAPLADI

Alanya’nın yüksek kesimlerinde yer alan Taşatan Yolu Hacıbeleni mevkiinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde yolun büyük bölümünün karla kaplandığı görüldü. Özellikle eğimli bölgelerde araçların ilerlemekte zorlandığı dikkat çekti.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Alanya yaylalarında kar yağışı sonrası yol durumu merak edilirken, bölgede ulaşımın tamamen kapanmadığı ancak kontrollü şekilde sürdüğü bildirildi. Kar örtüsü nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, bazı araçların lastik izleri yol üzerinde belirgin şekilde görüldü.

BUZLANMA RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, özellikle sabah erken saatler ile gece saatlerinde Hacıbeleni kar yağışı sonrası buzlanma riski oluşabileceğini belirtti. Alanya Kaymakamlığı’ndan yapılan uyarıda, “Sürücülerimizin bu güzergahı kullanırken dikkatli olması, mümkünse kış lastiği ve zincir bulundurması önem taşıyor” denildi.

Bölgede hava sıcaklıklarının gece saatlerinde düşmeye devam etmesi beklenirken, kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla sürebileceği ifade ediliyor.