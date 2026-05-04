MELİH Yavuz'un menajerliğini ve prodüksiyon sürecini El-Bar Yapım & Prodüksiyon üstlendi. Resmiyet kazanan bu iş birliği, müzik sektöründe şimdiden dikkat çekti. Genç sanatçının özgün tarzı ve söz yazarlığındaki iddiası, deneyimli prodüksiyon ekibinin gücüyle birleşerek ortaya iddialı bir proje çıkarmaya hazırlanıyor. Melih'in ilk hit single çalışması için geri sayım başladı. Yaz sezonuna damga vurması beklenen parçanın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, klip çekimleri de Alanya'da profesyonel bir ekiple gerçekleştiriliyor. Şehrin doğal güzelliklerinin de projeye ayrı bir renk katması bekleniyor. Müzik dünyasında merak uyandıran bu proje, Alanya'dan çıkacak yeni bir başarı hikayesinin habercisi olarak görülüyor. Genç sanatçı Melih Yavuz'un güçlü kalemi ve farklı tarzıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Gözler şimdi, yazın en çok konuşulması beklenen o hit parçada. Cemali AYDINOĞLU

