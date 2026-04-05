Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Osman Nuri Çelik dün sabah saatlerinde kaldığı yurtta banyodan çıkmayınca arkadaşları merak etti. Kapısı kilitli olan banyodaki Çelik cevap vermeyince arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla öğrenci yurduna sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi kapıyı kırarak banyoya girdiğinde Çelik'i hareketsiz şekilde yatarken buldu. Çelik, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, burada yaşamını yitirdi.

