Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği (GASTRO ALANYA), Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Uluslararası Yemek Yarışması’na ev sahipliği yapıyor. 20–22 Ocak tarihleri arasında Eşgilik Düğün Salonu’nda gerçekleşen organizasyona, 18 ülkeden yerli ve yabancı yüzlerce yarışmacı katıldı. Organizasyon, Alanya’nın ölü sezon olarak adlandırılan kış döneminde kente hareketlilik kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye’nin en büyük ikinci gastronomi yarışması olarak gösterilen etkinlikte, hem unutulmaya yüz tutmuş lezzetler yeniden gün yüzüne çıkarılıyor hem de deprem bölgesine vefa örneği sergileniyor. Dim TV’ye konuşan Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Mesut Önal, 500 yarışmacının 3 gün boyunca 45 kategori üzerinden hünerlerini sergilediğini vurguladı. Önal, “Yarışmamız yarın akşam üzeri sona erecek. Yarışmacıların kazandığı madalyaları günlük olarak veriyoruz ancak kupa törenimiz yarışma bitiminde yapılacak” dedi.



‘TÜRKİYE’NİN 2. BÜYÜK YARIŞMASI’

Alanya Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Mesut Önal, “Bu sene Gastro Alanya’nın 10. uluslararası yemek yarışmasını yapıyoruz. 18 ülkeden 200 yerli ve yabancı katılımcımızla birlikte toplam 500 yarışmacımız var. Yerli ve yabancı olmak üzere 80 jüri üyemiz bulunuyor. Depremde hasar gören illerimizin mutfaklarını sergilemek amacıyla ‘11 İl Vefa Mutfakları’nı oluşturduk. 500 yarışmacı, 3 gün boyunca 45 kategori üzerinden hünerlerini sergiliyor. Bu yarışmada ortaya çıkacak enteresan reçeteler ve kaybolmaya yüz tutmuş yemekler varsa, bunları yeniden kazandırmaya çalışacağız. Alanya’ya ölü sezonda katkı sağlaması amacıyla yarışmayı kış aylarında yapıyoruz. Hava şartlarının da bize yaşattığı bazı sıkıntılar var, belki ileride yarışma tarihi değişebilir. Yarışmamız Türkiye’nin sevilen yarışmalarından biri. Tüm Türkiye’de gerçekten ses getiren bir yarışma ve Türkiye’nin ikinci büyük yarışması konumunda. Buradaki amacımız herkesin memnuniyetini sağlamak ve Alanya’yı canlandırmak. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı olacak. Belediyemizin ve Alanya Ticaret Odası’nın (ALTSO) verdiği sözler var. 10. Gastro Uluslararası Yemek Yarışması 20 Ocak tarihinde başladı. Yarışmalarda 13 mutfakta günlük 11 seans yapıyoruz. Yarışmamız yarın akşam üzeri sona erecek. Yarışmacıların aldığı madalyaları günlük olarak veriyoruz ancak kupa törenimiz yarışma bitiminde yapılacak. Kategorilerde en yüksek puanı alanlara kupalarını vereceğiz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)