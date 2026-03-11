Türk Kızılayı’nın “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyası kapsamında Alanya’daki öğrenci yurtlarında düzenlenen kan bağışı etkinlikleri gençlerden yoğun ilgi gördü.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen “Birbirimize Candan Bağlıyız kan bağışı kampanyası kapsamında Alanya’daki öğrenci yurtlarında kan bağışı etkinlikleri devam ediyor. Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

ALAADDİN KEYKUBAT YURDU’NDA BAĞIŞLAR BAŞLADI

Kampanyanın ilk etkinliği 9 Mart 2026 tarihinde Alaaddin Keykubat Öğrenci Yurdu’nda düzenlendi. Gün boyunca kurulan kan bağış noktasında öğrenciler sırayla bağış yaptı. Sağlık ekipleri bağış süreci boyunca öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Bir öğrenci bağış sonrası kısa bir cümle kurdu: “İnsan hayatına dokunuyorsa… yapılmalı.”

TERKEN HATUN YURDU’NDA YOĞUN KATILIM

Kampanya kapsamında 10 Mart 2026 tarihinde Terken Hatun Kız Öğrenci Yurdu A ve B bloklarında da kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Gün boyu devam eden etkinlikte öğrenciler gönüllü olarak kan verdi.

Öğrenciler arasında ilk kez kan verenlerin de bulunduğu öğrenildi. Bir kısmı biraz çekindiğini söyledi ama yine de sıraya girdi. Çünkü… bir ünite kanın üç kişinin hayatını kurtarabildiğini biliyorlardı.

KAN BAĞIŞ ARACI BUGÜN DE YURTTA

Etkinlikler 11 Mart 2026 tarihinde Terken Hatun Yurt Müdürlüğü D Blok’ta devam ediyor. Türk Kızılayı’nın kan bağış aracı gün boyunca yurtta bulunarak bağışları kabul ediyor.

Yetkililer, özellikle kış aylarında kan stoklarının azalabildiğine dikkat çekerek Alanya’daki öğrencileri ve vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.

Aslında mesele basit. Birkaç dakikalık bir bağış… ama başka bir şehirde, başka bir hastanede bir insan için hayati bir fark yaratabiliyor.

Etkinlikler Alanya’daki öğrenci yurtlarında belirlenen tarihlerde devam edecek.