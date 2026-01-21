D-400 karayolu üzerindeki eski belediye kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

​KAVŞAKTAN DÖNÜŞ YAPARKEN ÇARPIŞTILAR

​Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, kavşaktan dönüş yapmakta olan bir otomobile, o sırada seyir halinde olan başka bir aracın hızla çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

​YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

​İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

​Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.