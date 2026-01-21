D-400 karayolu üzerindeki eski belediye kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
KAVŞAKTAN DÖNÜŞ YAPARKEN ÇARPIŞTILAR
Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, kavşaktan dönüş yapmakta olan bir otomobile, o sırada seyir halinde olan başka bir aracın hızla çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi