Türk futbolunda disiplin kurulları, kulüplerin sosyal medya hesaplarını sıkı takibe aldı. TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve Süper Lig hayalleri kuran Amedspor, saha dışı bir hamlesi nedeniyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kulübün resmi hesaplarından yapılan bir paylaşımı "futbolun sınırlarını aşan eylem" olarak nitelendirdi ve cezayı kesti.

PAYLAŞIM 'İDEOLOJİK PROPAGANDA' SAYILDI

Kurulun masasına gelen dosyanın merkezinde, 22 Ocak 2026 tarihinde kulübün Instagram hesabından paylaşılan "saç örgüsü" görseli yer aldı. PFDK, yaptığı inceleme sonucunda bu paylaşımın masum bir görsel olmadığını, aksine "futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici" nitelik taşıdığını ve "ideolojik propaganda" içerdiğini hükme bağladı. Kararın mali boyutu ise kulüp için sarsıcı oldu; Amedspor’a tam 802 bin 500 TL para cezası verildi.

BAŞKAN EREN’E HAK MAHRUMİYETİ

Kesilen ceza sadece kulübün kasasını değil, yönetim kademesini de vurdu. Paylaşımın sorumluluğu kapsamında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren de disipline sevk edilmişti. Kurul, Eren hakkında da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" maddesinden işlem yaparak başkana 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

ALANYA VE TÜM LİGLERE 'DİKKAT' UYARISI

PFDK’nın bu sert tutumu, Alanyaspor da dahil olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden tüm kulüpler için bir uyarı niteliği taşıyor. Sezonun kritik virajında gelen bu karar, sosyal medya yönetiminin en az saha içindeki performans kadar hayati olduğunu, "siyasi veya ideolojik" algılanabilecek mesajların TFF tarafından en üst sınırdan cezalandırılacağını bir kez daha gösterdi.