Türkiye turizminde 2026 yılının üçüncü çeyreği rekor gelirle tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra'daki World Travel Market (WTM) Turizm Fuarı'nda yaptığı açıklamada, temmuz-eylül döneminde turizm gelirinin 25 milyar 526 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 30 Ekim'de yayımladığı verilerle doğrulanan sonuç, çeyreklik bazda tüm zamanların en yüksek turizm geliri olarak kayıtlara geçti. Ersoy, 2027 sezonunda uçak bileti maliyetlerinin artabileceğine de öne çıktı.

TURİZM GELİRİ YÜZDE 5 ARTTI, ZİYARETÇİ SAYISI AZALDI

TÜİK'in 2026 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistiklerine göre Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükseldi. Bu gelirin 25 milyar 294 milyon 255 bin doları ziyaretçilerden, 231 milyon 963 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi.

Ancak resmî verilerde öne çıkan bir ayrıntı bulunuyor. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı aynı dönemde yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişiye geriledi. Böylece ziyaretçi sayısındaki düşüşe rağmen turizm gelirinde artış kaydedildi.

TÜİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre transfer yolcu gelirleri hariç tutulduğunda ziyaretçi başına ortalama gelir yaklaşık 1.088 dolar oldu. Bu hesaplama, toplam ziyaretçi gelirinin Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısına bölünmesiyle elde ediliyor.

İLK 9 AYDA 51,3 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ

Bakan Ersoy'un açıkladığı verilere göre Türkiye, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 51 milyar 278 milyon dolar turizm geliri elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış yaşanırken toplam ziyaretçi sayısı 49 milyon 132 bine ulaştı.

Ersoy, yılın ikinci çeyreğinde bölgesel çatışmaların turizm talebi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu, üçüncü çeyrekteki performansla bu etkilerin telafi edildiğini belirtti.

Dokuz aylık toplam gelirden üçüncü çeyrek geliri çıkarıldığında, yılın ilk altı ayında yaklaşık 25 milyar 752 milyon dolarlık turizm geliri elde edildiği görülüyor. Buna göre yalnızca temmuz-eylül dönemindeki gelir, ilk altı aylık toplam gelire oldukça yaklaştı.

ALANYA TURİZMİ İÇİN İNGİLTERE PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

WTM Londra Fuarı'ndaki açıklamalar, Alanya ve Antalya turizmi açısından da önem taşıyor. Bakan Ersoy, İngiltere'nin Rusya ve Almanya'nın ardından Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen üçüncü ülke olduğunu belirtti.

İngiliz turistlerin yalnızca yaz aylarında değil, sonbahar ve kış dönemlerinde de Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Ersoy, İngiltere pazarının turizmi yıl geneline yayma hedefindeki önemine öne çıktı.

Alanya açısından bu açıklamalar, özellikle sezon dışı turizm faaliyetleri bakımından değerlendirilebilir. İngiltere pazarında yıl boyunca talebin korunması, ilçedeki konaklama işletmeleri ve turizm hizmetleri için sezonun uzatılmasına yönelik fırsatlar oluşturabilir. Ancak Bakanlığın açıkladığı ulusal gelir rakamları, Alanya'nın turizm gelirini ayrı olarak göstermiyor.

2027'DE UÇAK BİLETLERİNE 100 DOLARLIK MALİYET ETKİSİ

Bakan Ersoy'un açıklamalarındaki en önemli başlıklardan biri de 2027 yılına ilişkin ulaşım maliyetleri oldu. Ersoy, bölgesel savaşların enerji fiyatları üzerindeki etkisinin gelecek yıl havacılık sektöründe daha belirgin hissedilebileceğini söyledi.

Havayolu şirketlerinin yakıt maliyetlerini belirli dönemler için sabitleyebildiğini hatırlatan Ersoy, petrol fiyatlarındaki yükselişin uçak biletlerine gecikmeli yansıyabileceğini ifade etti.

Ersoy'un öngörüsüne göre üç saat ve üzerindeki uçuşlarda bilet başına ortalama 100 dolarlık ilave maliyet oluşabilir. Bu tutar kesinleşmiş bir bilet zammı değil, enerji fiyatlarındaki gelişmelere bağlı bir maliyet tahmini niteliği taşıyor.

Alanya turizmi bakımından söz konusu risk, özellikle uzun mesafeli uçuşlarla Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin tatil maliyetleri açısından önem taşıyor. Bununla birlikte olası maliyet artışlarının hangi havayolu şirketleri tarafından, ne ölçüde bilet fiyatlarına yansıtılacağı henüz belli değil.

TÜİK VERİLERİ TURİZM HARCAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİ GÖSTERDİ

TÜİK'in üçüncü çeyrek verilerine göre ziyaretçilerden elde edilen turizm gelirinin yüzde 32,3'ünü paket tur harcamaları, yüzde 20,5'ini yeme içme harcamaları, yüzde 12,5'ini ise konaklama harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sağlık harcamaları yüzde 23,6, konaklama harcamaları yüzde 19 ve Türkiye içindeki ulaştırma harcamaları yüzde 12,1 arttı.

Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması ise 107 dolar olarak açıklandı. Bu tutar, turizm gelirinin toplam ziyaretçi sayısına bölünmesiyle hesaplanan kişi başı gelirden farklı bir gösterge olarak kullanılıyor.

WTM LONDRA'DA 78 KATILIMCIYLA TÜRKİYE TANITIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin WTM Londra Turizm Fuarı'na 909 metrekarelik ana stant, 255 metrekarelik destinasyon alanı ve 50 metrekarelik spor turizmi alanıyla katıldığını açıkladı.

Fuarda 78 alt katılımcının yer aldığını belirten Ersoy, Türkiye'nin kültür, gastronomi, spor ve farklı turizm destinasyonlarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturduklarını söyledi.

Ersoy ayrıca Türkiye'nin dünya pazarında 60'tan fazla turizm ürünüyle tanıtıldığını belirterek uluslararası spor organizasyonları, kongreler ve gastronomi turizmiyle ziyaretçi hareketliliğini yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

ALANYA'DA 2027 SEZONU İÇİN İKİ KRİTİK BAŞLIK

Açıklanan veriler ve Bakan Ersoy'un değerlendirmeleri, Alanya turizmi açısından 2027 sezonunda iki konunun öne çıkabileceğini gösteriyor. Bunlardan ilki, İngiltere gibi önemli kaynak pazarlarda sezon dışı talebin geliştirilmesi; ikincisi ise uluslararası uçuş maliyetlerindeki olası artışların tatil fiyatlarına etkisi.

Türkiye genelinde turizm gelirinin yükselmesi sektör açısından olumlu bir gösterge olsa da Alanya'daki işletmelerin gelirleri ve kârlılığı hakkında doğrudan sonuç çıkarmak için ilçeye özgü konaklama, doluluk, fiyat ve maliyet verilerine ihtiyaç bulunuyor.

Öte yandan TÜİK'in 2026 yılı dördüncü çeyrek turizm istatistiklerini 29 Ocak 2027 tarihinde yayımlaması planlanıyor. Böylece Türkiye'nin 2026 yılını toplam ne kadar turizm geliriyle tamamladığı resmî olarak ortaya çıkacak.