Alanya ile Manavgat arasındaki ulaşımın ana güzergâhlarından D-400 kara yolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Manavgat yönünde trafiği aksattı. Ulualan mevkiinde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçların şeridi kapatması nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

ÜÇ ARAÇ AYNI YÖNDE İLERLİYORDU

Edinilen bilgilere göre Manavgat istikametine seyreden 03 BT 210 plakalı otomobil, Ulualan mevkiinde aynı yöndeki 07 AIU 638 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi de önünde ilerleyen PB 5535HP plakalı araca çarptı. Zincirleme kazada özellikle otomobil ile ticari takside maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan sürücü ve yolcuların yaralanmadığı bildirildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN İLERLEDİ

Kazaya karışan araçların yolun sol şeridinde kalması üzerine Manavgat yönündeki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü. Şerit daralması nedeniyle D-400 üzerinde uzun araç kuyruğu oluşurken, bölgeden geçen sürücüler beklemek zorunda kaldı.

D-400 ALANYA İÇİN KRİTİK GÜZERGÂH

D-400 kara yolu, Alanya ile Manavgat arasındaki yaklaşık 60 kilometrelik bağlantıyı sağlarken Antalya'nın doğu ilçelerindeki şehirler arası ve yerel trafiğin de önemli bölümünü taşıyor. Bu nedenle güzergâhta meydana gelen kazalar ve şerit kapanmaları, özellikle yoğun saatlerde ulaşımı kısa sürede etkileyebiliyor.

Kazanın ardından araçların yoldan kaldırılmasına yönelik çalışma yürütülürken, bölgede trafik akışının yeniden tamamen açılması için çalışmaların tamamlanması beklendi.