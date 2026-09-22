Antalya’nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen iki turistin bulunduğu motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kaldırıma çıkarak seyyar büfeye çarptı. Demokrasi Bulvarı’ndaki İzge Kavşağı’nda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLET BİR ANDA KALDIRIMA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, erkek turistin kullandığı motosiklet yapay şelale yönünden çevreyolu istikametine ilerlerken İzge Kavşağı’ndaki kırmızı ışıkta durdu. Motosiklet, beklediği sırada kaldırıma çıkarak yol kenarındaki seyyar büfeye çarptı ve devrildi.

Sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan kadın turist kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bölgedeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde motosikletin kaldırıma yönelmesi ve çarpmanın ardından iki turistin düşmesi yer aldı.

KAZA SONRASI KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Kazanın ardından ayağa kalkan turistler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Görüntülerde kadın turistin motosikleti kullanan erkeğe tepki gösterdiği, sürücünün ise kendisine sarılarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Olay yerine gelen trafik polisine herhangi bir taleplerinin bulunmadığını belirten turistler, bir süre sonra sakinleşerek yollarına devam etti. Kazada ciddi bir yaralanma bildirilmedi.