Trump’ın Davos’a gelişi, Air Force One’da yaşanan ve Beyaz Saray tarafından “küçük bir elektrik arızası” olarak açıklanan teknik sorun nedeniyle gecikti.

“Amerika yükselirse dünya yükselir”

Konuşmasında ABD’nin enerji ve ekonomi politikalarına değinen Trump,

“Amerika kötüye giderse dünya da kötüye gider. Biz yükseldiğimizde siz de yükselirsiniz” dedi. Rüzgâr türbinlerini hedef alan Trump, bu sistemlerin verimsiz olduğunu savunarak yeni türbinlere onay vermediklerini söyledi.

AB ve enerji eleştirisi

Avrupa’yı “doğru yolda olmamakla” suçlayan Trump, Almanya’nın elektrik üretiminin 2017’ye kıyasla yüzde 22 düştüğünü belirtti. Rüzgâr enerjisinin Çin tarafından üretildiğini vurgulayan Trump,

“Çin çok akıllı, üretiyor ve bunları aptal insanlara büyük paralarla satıyor” ifadelerini kullandı.

Grönland vurgusu: “ABD dışında kimse koruyamaz”

Trump, Grönland’ın güvenliğinin yalnızca ABD tarafından sağlanabileceğini savunarak,

“Tam hak, mülkiyet ve sahiplik istiyoruz. Kiralayarak savunamazsınız” dedi. Danimarka’yı da eleştiren Trump, Grönland’ın ABD tarafından alınması için hızlı müzakere çağrısı yaptı.

Savaşlar ve dış politika mesajları

Trump, Hindistan-Pakistan ve Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların sona ermesinde rol oynadığını öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya da değinen Trump, Demir Kubbe teknolojisinin ABD’ye ait olduğunu söyledi.

Kanada ve Macron çıkışı

Trump, “Kanada ABD sayesinde ayakta” ifadesini kullanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için de esprili bir yorum yaptı:

“Dün güneş gözlükleriyle izledim, ne oldu öyle? Sert görünüyordu.”

FED Başkanı açıklaması

Konuşmasının sonunda Trump, yakında yeni FED Başkanı’nı açıklayacağını belirterek, adayın “çok saygı duyulan bir erkek isim” olduğunu söyledi.