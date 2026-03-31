ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş ve enerji çıkışı dünya gündemini sarstı. Avrupa ülkelerine açık mesaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran merkezli kriz ve enerji gerilimi üzerinden Avrupa’ya sert ifadelerle yüklendi. Özellikle savaşa destek vermeyen ülkeleri hedef alan Trump’ın sözleri, uluslararası siyasette yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

“KENDİ BAŞINIZA SAVAŞMAYI ÖĞRENİN”

Trump, yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine doğrudan seslenerek ABD’nin artık her durumda destek vermeyeceğini söyledi. “Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek” diyen Trump, özellikle enerji krizi üzerinden dikkat çeken bir mesaj verdi.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere değinen Trump, jet yakıtı ve petrol tedarikinde sorun yaşayan ülkelere şu ifadelerle seslendi:

“ABD’den satın alın, bizde bol var. Ya da gidin ve kendi petrolünüzü kendiniz alın.”

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükseldi. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı, küresel enerji piyasalarında ciddi bir risk oluşturdu.

Bu gelişme özellikle Avrupa ülkelerinde enerji arzı konusunda endişe yaratırken, Trump’ın açıklamaları bu krizi daha da siyasi bir boyuta taşıdı.

FRANSA VE İNGİLTERE’YE AÇIK MESAJ

Trump, açıklamasında Fransa ve İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini doğrudan hedef aldı. Fransa’nın İsrail’e giden askeri uçuşlara hava sahasını açmamasını eleştiren Trump, bu durumu “unutulmayacak bir tavır” olarak nitelendirdi.

“ABD bunu asla unutmayacak” sözleri, Washington–Avrupa hattında yeni bir gerilim ihtimalini gündeme getirdi.

ALANYA’DAN BAKINCA NE ANLAMA GELİYOR?

Bu tür küresel krizler, doğrudan akaryakıt fiyatları üzerinden Türkiye’yi ve Alanya’daki günlük hayatı etkiliyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış; ulaşım, gıda ve turizm maliyetlerine kısa sürede yansıyabiliyor.

Alanya’da yaşayan vatandaş için bu açıklamalar, aslında şu anlama geliyor: “Mazot ve benzin fiyatı yine artar mı?” sorusu yeniden gündemde.

Yani mesele sadece diplomasi değil… Market fiyatına kadar uzanan bir zincir.

Bir de işin şu tarafı var… Bu tür açıklamalar genelde ilk gün sert gelir, sonra piyasa sakinleşir. Ama bazen de tam tersi olur.

KÜRESEL GERİLİM DERİNLEŞİR Mİ?

Trump’ın açıklamaları, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu tür çıkışlar sadece siyasi değil, aynı zamanda enerji ve ekonomi savaşlarının da bir parçası.

Önümüzdeki günlerde hem petrol fiyatları hem de diplomatik temaslar yakından takip edilecek.

...şimdilik durum bu.