Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişinde hak sahibi olamayan vatandaşlar için başvuru ücreti iade süreci başlıyor. Kurada ismi çıkmayan başvuru sahipleri, yatırdıkları 5.000 TL başvuru bedelini geri alabilecek.

Yetkililer, iade işlemlerinin kura çekilişlerinin ardından kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların paralarını başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla kolayca alabileceklerini açıkladı.

İADE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ’nin verdiği bilgilere göre, başvuru ücretlerinin iadesi kura çekilişinden itibaren 5 iş günü içinde başlayacak. İade işlemleri, vatandaşların başvuru sırasında ödeme yaptıkları banka üzerinden gerçekleştirilecek.

İade sürecinde herhangi bir kesinti yapılmayacak ve başvuru sahipleri yatırdıkları 5.000 TL’nin tamamını geri alabilecek.

PARA İADESİ NASIL ALINACAK?

TOKİ başvuru ücreti iadesi için vatandaşların ek bir başvuru yapmasına gerek yok. Para, otomatik olarak başvurunun yapıldığı bankaya yatırılacak.

Vatandaşlar iade edilen tutarı şu yöntemlerle çekebilecek:

• Banka şubelerinden

• ATM’lerden

• Bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden

PARA İADESİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

Başvuru bedelleri, başvuru sırasında ödeme yapılan yetkili bankaya iade ediliyor. Bu nedenle vatandaşların, başvuru yaptıkları bankadaki hesaplarını veya bankacılık kanallarını kontrol etmeleri gerekiyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL SORGULANIR?

Başvuru sahipleri iade işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini şu yöntemlerle kontrol edebiliyor:

• Banka şubeleri

• ATM ekranları

• Bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı

TOKİ yetkilileri, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başvuru ücreti iade sürecinin hızlı ve sorunsuz şekilde yürütüleceğini duyurdu.