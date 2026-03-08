Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni torba yasa teklifi, çalışanlara verilen yemek yardımlarıyla ilgili önemli bir değişikliği gündeme getirdi. Teklif yasalaşırsa, çalışanlara sağlanan günlük 300 TL’yi aşan yemek yardımları artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine dahil edilecek.

Turizm, otelcilik ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde çok sayıda çalışan yemek kartı veya yemek yardımı aldığı için düzenleme iş dünyasında dikkatle izleniyor.

TORBA YASADA YEMEK YARDIMI DÜZENLEMESİ

2 Mart 2026 tarihinde TBMM’ye sunulan torba yasa teklifine göre işyerinde yemek verilmediği durumlarda çalışanlara yapılan yemek yardımları için yeni bir sınır getiriliyor.

Düzenlemeye göre:

• Günlük 300 TL’ye kadar olan yemek yardımı SGK priminden muaf tutulacak.

• 300 TL’yi aşan kısmı ise prime esas kazanca dahil edilecek.

• Bu tutar için hem işveren hem de çalışan adına sigorta primi hesaplanacak.

DÜZENLEMENİN AMACI NE?

Teklifin gerekçesinde mevcut uygulamada yemek yardımlarının SGK kapsamına girip girmediği konusunda uygulama farklılıkları oluştuğu ifade edildi.

Yeni düzenleme ile:

• Prime esas kazançtan istisna edilen yardımların kapsamının netleştirilmesi

• Uygulamada oluşan farklı yorumların ortadan kaldırılması

• Vergi mevzuatı ile sosyal güvenlik uygulamalarının uyumlu hale getirilmesi

amaçlanıyor.

UZMANLARDAN ELEŞTİRİ GELDİ

Ekonomi yazarı Erdoğan Sağlam, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde yemek yardımlarının doğası gereği ayni yardım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlam’a göre düzenleme yürürlüğe girerse 300 TL’yi aşan yemek yardımları için sigorta primi ödenmesi gerekecek. Bu durum hem çalışanlar hem de işverenler açısından yeni maliyetler doğurabilir.

ANTALYA VE ALANYA’DA ETKİSİ MERAK EDİLİYOR

Turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Antalya ve Alanya gibi şehirlerde çok sayıda çalışan yemek kartı sistemiyle destekleniyor. Oteller, restoranlar ve turizm işletmeleri için düzenlemenin etkileri şimdiden tartışılmaya başlandı.

Uzmanlara göre düzenleme yasalaşırsa şu etkiler ortaya çıkabilir:

• İşçi ve işverenlerin SGK prim yükü artabilir

• Bazı işverenler yemek yardımı tutarını 300 TL sınırında tutabilir

• Yemek kartı ve dijital yemek yardımı sistemleri yeniden şekillenebilir

• Yeme-içme sektöründe dolaylı bir daralma yaşanabilir

Torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM komisyonlarında görüşülmesi, ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenleme yasalaşırsa çalışanların aldığı yemek yardımı uygulamasında yeni bir dönem başlayabilir.