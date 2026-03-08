Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD, düzenlediği özel lansmanla yeni elektrikli modeli Denza Z9 GT’yi tanıttı. “Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili” iddiasıyla sahneye çıkan model, sunduğu teknik özelliklerle otomotiv dünyasında büyük ilgi gördü.

Hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleri bulunan araç, güçlü performansı ve yüksek menzil kapasitesiyle 2026’nın en çok konuşulan otomobillerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

PREMIUM TASARIM VE SPORTİF HATLAR

Station wagon karoser yapısına sahip Denza Z9 GT, modern ve güçlü tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Araçta ince formda LED aydınlatmalar, gövdeye entegre kapı kolları ve keskin hatlar premium bir görünüm sunuyor.

Arka bölümde yer alan geniş stop lambaları ve entegre gövde kiti, modelin sportif karakterini öne çıkarıyor. Ön bölümde konumlandırılan LiDAR sensörleri ise aracın gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatıldığını gösteriyor.

İÇ MEKÂNDA YÜKSEK TEKNOLOJİ

Denza Z9 GT’nin kabininde teknoloji ön planda. Orta konsolda yer alan 17,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı, aracın kontrol merkezi olarak öne çıkıyor.

Sürücü ve ön yolcu için sunulan 13,2 inç büyüklüğünde iki adet 2.5K çözünürlüklü ekran ise kabini tamamen dijital bir deneyime dönüştürüyor. Ambiyans aydınlatması ve kaliteli malzemelerle desteklenen iç tasarım, lüks segment hissini güçlendiriyor.

Araçta ayrıca BYD’nin gelişmiş otonom sürüş teknolojisi olan “God’s Eye” sistemi de yer alıyor.

1.140 BEYGİR GÜCÜNE KADAR PERFORMANS

Denza Z9 GT’nin tamamen elektrikli versiyonu iki farklı güç seçeneğiyle sunulacak:

• 496 beygir gücünde arkadan itişli versiyon

• 1.140 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli (4x4) versiyon

BYD’nin açıkladığı verilere göre model, 1.036 kilometreye varan menzil sunarak elektrikli otomobil segmentinde yeni bir iddia ortaya koyuyor.

HIBRIT VERSİYONDA 400 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Modelin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunda ise 2.0 litrelik turbo benzinli motor, üç elektrik motoruyla birlikte çalışıyor.

Toplamda 1.062 beygir güç üreten bu versiyon, yalnızca elektrik modunda 400 kilometre menzil sağlayabiliyor.

FİYATI VE SATIŞ TARİHİ AÇIKLANMADI

BYD, Denza Z9 GT’nin satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak teknik özellikleri, menzil kapasitesi ve tasarımıyla modelin 2026 yılının en çok konuşulan elektrikli otomobilleri arasında yer alması bekleniyor.