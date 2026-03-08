ABD ve İsrail saldırılarının ardından İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik misillemeleri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ülkesinin savaş halinde olduğunu açıkladı.

Orta Doğu’da gerilim her saat biraz daha tırmanıyor. İran ile ABD ve İsrail arasında başlayan askeri gerilim, Körfez ülkelerini de doğrudan etkileyen bir noktaya geldi.

İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin fiilen savaş halinde olduğunu duyurdu.

BAE: SAVAŞ HALİNDEYİZ

İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret eden Al Nahyan, yaptığı açıklamada ülkesinin saldırılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi.

Al Nahyan, “Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Halkımızı ve ülkemizi korumak için gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaret ettiği yaralıların tamamının sivil olduğunu belirten Al Nahyan, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile birlikte bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlı bulunduğunu açıkladı.

“BAE’Yİ KİMSE YİYEMEZ”

Ordu ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Al Nahyan, konuşmasında sert ifadeler kullandı.

BAE’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Al Nahyan, “BAE cazip ve güzel bir ülkedir ancak aldanmayın. Derimiz kalın, etimiz acıdır. Bizi kimse yiyemez” dedi.

İRAN, BAE’DEKİ ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI

Gerilimi yükselten gelişmelerden biri de BAE’deki ABD askeri varlığının hedef alınması oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE’de bulunan El Dafra Hava Üssü’ndeki ABD güçlerine yönelik insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada saldırıda hava savaş merkezi, uydu iletişim merkezi, erken uyarı radarları ve ateş kontrol radarlarının hedef alındığı iddia edildi.

BAE HAVA SAVUNMASI DEVREYE GİRDİ

BAE Savunma Bakanlığı ise İran’dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ülkede duyulan patlama seslerinin, balistik füzelerin engellenmesi ve savaş uçaklarının insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmesi sırasında oluştuğu bildirildi.

İRAN: KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEDİK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı açıklamada Körfez ülkelerine yönelik saldırıların zorunlu misilleme olduğunu savundu.

Pezeşkiyan, “Komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istediğimizi defalarca söyledik. Ancak saldırılar karşısında karşılık vermek zorunda kalıyoruz. Bu durum o ülkelerle düşman olduğumuz anlamına gelmiyor” dedi.

İran lideri ayrıca, yaşanan saldırılar nedeniyle komşu ülkelere özür mesajı ilettiklerini de dile getirdi.

Öte yandan ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, İran’ın bu açıklamasını “teslimiyet göstergesi” olarak yorumladı.

Trump, İran’ın Orta Doğu ülkelerinden özür dilemesini “büyük bir kayıp ve geri adım” olarak değerlendirdi.

Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmeler, İran–ABD–İsrail geriliminin Körfez ülkelerini de doğrudan içine çektiği yeni bir sürecin başladığı yorumlarına neden oluyor.