Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’daki otellerde hareketlilik başladı. Ramazan Bayramı tatiline kısa süre kala birçok otel, artan rezervasyonlar nedeniyle geçici personel alımı için ilan vermeye başladı.

OTELLERDE FARKLI POZİSYONLARDA PERSONEL ARANIYOR

Bayram döneminde yaşanacak yoğunluğu karşılamak isteyen oteller, başta kat hizmetleri, mutfak, servis, resepsiyon ve animasyon ekipleri olmak üzere birçok farklı birimde sezonluk çalışan arıyor.

Özellikle oda temizliği, aşçı yardımcılığı, garsonluk, bulaşık personeli, misafir karşılama ve mini club etkinlikleri gibi alanlarda personel ihtiyacı bulunuyor.

ÖĞRENCİLER VE GENÇLER İÇİN FIRSAT

Sektör temsilcileri, bayram öncesi açılan ilanların özellikle üniversite öğrencileri ve kısa süreli iş arayan gençler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Başvurular, otellerin insan kaynakları birimleri üzerinden ya da turizm sektörüne yönelik iş ilanı siteleri aracılığıyla yapılabiliyor.

SEZONLA BİRLİKTE İŞ İLANLARI ARTABİLİR

Turizmciler, Ramazan Bayramı tatilinin turizm sezonunun ilk yoğun dönemlerinden biri olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki haftalarda rezervasyonların artmasıyla birlikte Alanya’da sezonluk iş fırsatlarının daha da çoğalması bekleniyor.