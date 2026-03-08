Mecidiyeköy’deki Focaccia Restaurant özel salonunda kurulan iftar sofrasına İstanbul’da görev yapan KGK üyesi gazeteciler ile KGK Hollanda temsilcisi Yavuz Nufel ve Mısır temsilcisi Maseut Ali, Gazze’de ayağını kaybeden TRT muhabiri Sami Şahade, Yabancı Gazeteciler Derneği kurucu başkanı Christian Failand, Hindistan İstanbul Konsolosu Bhasker Dwivedi ile Basın İlan Kurumu Denetim Kurulu Başkanı Baturhan Koçak da katıldı. Konuklara iftariyelikler ile mercimek çorbası, peynirli börek, karışık ızgara ve soft içecekler ikram edildi. İftar sofrasında, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e Genel Başkan Yardımcısı Nalan Yazgan, Mali Başkan Erdal Güven, Genel Sekreter Yardımcısı Hayati Arıgan ve yönetim kurulu üyeleri Dursun Eker ve Sertaç Virancık ile Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın ile Yaygın Medya Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldırım da eşlik ettiler. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptığı konuşmada, KGK faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve 8 Mart dünya kadınlar gününe dikkat çekerek, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin son bulması için sosyal arabuluculuk projesi yürüttüklerini anlattı. Kadınlar gününü kutlayan ve iftara katılan kadın üyelere birer kırmızı gül takdim eden Dim, özellikle yakın coğrafyamızda cereyan eden savaşla ilgili duyarlı yayıncılık yapılması gerektiğine vurgu yaptı. “Bu savaşın ülkemize sıçramaması adına ve kardeş Azerbaycan ile ilgili dezenformasyon içeren yayınlar konularında duyarlı ve dikkati yayıncılık yapmamız gerekiyor. Konseyimiz bu konularda milli bir duruş sergiliyor ve sergilemeye de devam edecektir. Bu sıkışık haber trafiğine rağmen iftar soframıza onur veren herkese çok teşekkür ederim. Allah ibadetlerimizi kabul etsin” dedi.

İftar, çay ve kahve ikramı eşliğinde yapılan mesleki sohbetlerle sona erdi.

