Norveç basınına göre polis, yerel saatle 01.00 sıralarında ABD Büyükelçiliği'nde patlama olduğunu ve henüz ölü veya yaralı bilgisi almadıklarını duyurdu. Polis Sözcüsü Mikael Dellemyr, patlamanın büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde meydana geldiğini ve küçük çaplı hasara yol açtığını kaydetti. Polisin büyükelçilikle temasta olduğu ancak patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA