Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnaf ve sanatkârların artan mali yükler, vergi ve SGK borçları nedeniyle ciddi bir finansal baskı altında olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özdemir, vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılması, e-haciz uygulamaları ile banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasının esnaf için artık bir tercih değil, zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini söylen Özdemir, esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için acil çözüm beklediklerini ifade etti.

‘ESNAF VE SANATKÂRLAR FİNANSAL BASKI İÇİNDEDİR’

Esnaf ve sanatkârların sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, “Üreten, istihdam sağlayan, çarşısını ve ekonomisini ayakta tutan esnaf ve sanatkârlarımız bugün ciddi bir finansal baskı ile karşı karşıyadır. Vergi borcu bulunan, SGK prim borçları biriken, e-haciz nedeniyle banka hesapları bloke edilen, POS cihazları kısıtlanan, krediye ulaşmakta zorlanan birçok esnafımız için vergi ve SGK yapılandırması, e-haciz ve banka blokelerinin kaldırılması artık bir tercih değil, elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir” dedi.

‘BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILMALI, BANKA BLOKELERİ KALDIRILMALIDIR’

Esnafın sorunlarına yönelik taleplerini dile getiren Özdemir, “Esnafımız; devletine bağlı, yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen, üretmeye ve hizmet etmeye devam eden bu ülkenin bel kemiğidir. Bu nedenle talebimiz nettir: Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılması, e-haciz ve banka blokelerinin kaldırılması. Bizler, alın teriyle çalışan esnaf ve sanatkârlarımızın onurunu ve emeğini koruyarak bu haklı taleplerimizi nezaketle ama kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü güçlü Alanya esnafı, güçlü Alanya ekonomisi, güçlü Alanya geleceği demektir. Yetkililerimizin esnafımızın sesine kulak vereceğine inanıyor, Alanya esnafımızın ticari sürdürülebilirliği için çözüm bekliyoruz” dedi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi