Küresel petrol piyasalarındaki yükselişin Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına kısa süre önce yapılan 6 lira 59 kuruşluk artışın ardından yeni bir zam daha gündemde. 17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 4 lira 62 kuruşluk artış yapılması bekleniyor.

MOTORİNDE 100 TL EŞİĞİ GÜNDEMDE

Gazeteci Olcay Aydilek de akaryakıt sektöründen edindiği bilgileri paylaşarak, beklenen artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının 100 TL seviyesini aşacağını belirtti. Mevcut fiyatlar dikkate alındığında yeni artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok noktada üç haneli motorin fiyatlarının görülmesi bekleniyor. Ancak söz konusu artış henüz sektör kaynaklarının aktardığı bir beklenti niteliğinde bulunuyor.

Zam öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 95,60 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL seviyesinde bulunuyor. Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketleri, istasyonlar ve bölgesel maliyetler nedeniyle şehirler arasında ve aynı şehir içerisindeki farklı istasyonlarda değişiklik gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları, dağıtım ve bayi payları ile vergiler birlikte etkili oluyor. Bu nedenle ham petrolün dolar bazındaki fiyatındaki yükseliş kadar Türk lirasının döviz karşısındaki seyri de pompa fiyatları açısından önem taşıyor. Libya'da petrol üretiminin ana hattın kapatılmasıyla durduğunu daha önce aktarmıştık. Uluslararası ürün fiyatlarında veya döviz kurunda meydana gelen değişimler belirli koşullarda iç piyasadaki fiyatlara artış ya da indirim olarak yansıyabiliyor.

VERGİLER POMPA FİYATININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Akaryakıtın nihai satış fiyatında Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi de önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki değişimin tüketiciye ne ölçüde yansıyacağı yalnızca petrol fiyatına bağlı değil. Vergi düzenlemeleri de pompadaki nihai fiyat üzerinde etkili olabiliyor. Beklenen yeni artış öncesinde olası bir vergi ayarlaması yapılıp yapılmayacağı da piyasada yakından takip edilen başlıklar arasında.

MOTORİNDEKİ ARTIŞ NEDEN EKONOMİ İÇİN ÖNEMLİ?

Motorin fiyatlarındaki yükseliş yalnızca dizel otomobil kullanan sürücüleri ilgilendirmiyor. Karayolu taşımacılığı, şehirlerarası nakliye, tarım ve çeşitli ticari faaliyetlerde motorinin yaygın biçimde kullanılması nedeniyle akaryakıt maliyetlerindeki artış işletmelerin giderlerini de etkileyebiliyor. Taşıma maliyetlerinde oluşabilecek yükselişin zaman içerisinde ürün ve hizmet fiyatlarına yansıması ise enflasyon açısından izlenen dolaylı etkiler arasında bulunuyor.

FİYATLAR İLLERE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Türkiye genelinde pompa fiyatlarının tek bir rakamdan oluşmamasının temel nedenlerinden biri dağıtım ve nakliye maliyetlerindeki farklılıklar. Rafineri ve depolama noktalarına uzaklık başta olmak üzere bölgesel maliyet unsurları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde farklı fiyatlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle açıklanan ulusal fiyat değişiminin ardından sürücülerin bulundukları bölgedeki istasyonların güncel tabelalarını kontrol etmeleri gerekiyor.

GÖZLER 17 EYLÜL'DE

Sektör kaynaklarının aktardığı 4 lira 62 kuruşluk artışın kesinleşmesi halinde yeni fiyatların 17 Eylül itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Böylece kısa süre içerisinde motorinde ikinci yüksek oranlı artış gerçekleşmiş olacak. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve olası vergi düzenlemeleri ise önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarının yönünü belirleyecek temel unsurlar olmaya devam edecek.