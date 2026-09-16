Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, dünyanın en önemli petrol ve akaryakıt sevkiyat güzergâhlarında yaşanan aksaklıklarla birlikte küresel enerji piyasaları üzerindeki baskıyı artırıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki sorunların yanı sıra alternatif taşıma güzergâhlarının da zarar görmesi, petrol şirketlerini arz güvenliği konusunda alarma geçirdi. Sektör temsilcileri, ticari yakıt stoklarındaki gerilemenin uzun süredir devam ettiğine ve piyasada olası kesintileri karşılayabilecek hareket alanının daraldığına işaret ediyor.

GÜNLÜK PETROL ARZINDA ÖNEMLİ KAYIP

Krizin son halkalarından biri Suudi Arabistan’ın petrol sevkiyatında Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak kullandığı Doğu-Batı Petrol Boru Hattı oldu. Hatta yönelik saldırılar nedeniyle piyasadan günlük en az 2,5 milyon varillik petrol arzının çekildiği belirtiliyor. Buna Kızıldeniz ve Babülmendep çevresindeki güvenlik sorunlarının eklenmesi, üreticilerin petrolü dünya pazarlarına ulaştırabileceği alternatif güzergâhlar üzerindeki baskıyı da artırıyor.

PETROL ŞİRKETLERİNDEN STOK UYARISI

Chevron CEO’su Mike Wirth, enerji piyasasındaki riskleri karşılayan tamponların büyük ölçüde ortadan kalktığını ve yakın vadede belirgin bir rahatlama işareti görülmediğini söyledi. Sektördeki değerlendirmelere göre ticari akaryakıt stoklarının altı aydan uzun süredir gerilemesi, yeni bir arz kesintisinin fiyatlara geçmiş dönemlere göre daha hızlı yansıması riskini beraberinde getiriyor. Petrol piyasasında yalnızca üretim miktarı değil, mevcut ürünün rafinerilere ve tüketici ülkelere hangi hızla ulaştırılabildiği de kritik önem taşıyor.

HÜRMÜZ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’daki büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinin küresel pazarlara erişiminde stratejik bir geçiş noktası konumunda. Bu tür dar deniz yollarında gemi trafiğinin aksaması, üretim tamamen durmasa bile tankerlerin rotalarının değişmesine, taşıma sürelerinin uzamasına ve navlun ile sigorta maliyetlerinin yükselmesine yol açabiliyor. Alternatif boru hatlarının aynı dönemde kapasite kaybetmesi ise piyasadaki arz güvenliği sorununu daha belirgin hale getiriyor. Daha önce Libya’da ana petrol hattının kapatılmasıyla üretimin durduğunu aktardığımız gibi, enerji altyapısındaki kesintiler küresel arz açısından yakından takip ediliyor.

FİYATLAR NEDEN HIZLA ETKİLENİYOR?

Ham petrol fiyatları yalnızca üretim miktarına göre şekillenmiyor. Küresel stok seviyesi, rafineri kapasitesi, tanker taşımacılığı, sigorta maliyetleri, döviz hareketleri ve jeopolitik riskler de fiyatlama üzerinde etkili oluyor. Sevkiyatın kesintiye uğrayacağı beklentisi dahi piyasalarda risk primini yükseltebiliyor. Bu nedenle fiziki petrol kıtlığı oluşmadan önce vadeli piyasalarda ve rafineri ürünlerinin fiyatlarında hareketlilik görülebiliyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası ürün fiyatları ile döviz kuru temel belirleyiciler arasında bulunuyor. Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat hareketleri rafineri çıkış fiyatlarına yansırken, dağıtım maliyetleri, vergiler ve sektörün diğer maliyet kalemleri nihai pompa fiyatını oluşturuyor. Bu nedenle küresel petrol ve ürün piyasalarında kalıcı bir yükseliş yaşanması veya döviz kurunda değişim görülmesi, Türkiye’deki akaryakıt fiyatları üzerinde de baskı yaratabiliyor.

TÜRKİYE STOK MEKANİZMASINI DEVREYE ALMIŞTI

Türkiye’de petrol arz güvenliğinin korunması için zorunlu stok sistemi uygulanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 yılında küresel petrol piyasasında yaşanan gelişmeler üzerine Uluslararası Enerji Ajansı’nın Acil Durum Eylem Planı kapsamında adımlar atmıştı. Rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stoklarının belirli bölümünün piyasaya verilebilmesine izin verilmiş, daha sonra piyasaya sunulan stokların yerine konulmasına ilişkin takvim 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılmıştı. Böyle dönemlerde zorunlu ve stratejik stoklar, geçici arz kesintilerinin tüketiciye doğrudan fiziksel yakıt kıtlığı olarak yansımasını sınırlamak amacıyla kullanılan temel araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

ETKİ SADECE BENZİN VE MOTORİNLE SINIRLI DEĞİL

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomik etkisi akaryakıt istasyonlarıyla sınırlı kalmıyor. Karayolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığında yakıt giderlerinin artması; tarımdan sanayiye, gıdadan perakendeye kadar birçok sektörün lojistik maliyetlerini yükseltebiliyor. Petrol aynı zamanda petrokimya sektörünün temel girdileri arasında bulunduğundan plastik, ambalaj ve çeşitli sanayi ürünlerinde de maliyet baskısı oluşabiliyor. Bu nedenle uzun süreli bir enerji darboğazı, özellikle petrol ithalatına bağımlı ekonomiler açısından enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerinden daha geniş sonuçlar doğurabiliyor.

KRİZ DÖNEMLERİNDE HANGİ ADIMLAR ATILIYOR?

Benzer arz şoklarında ülkeler öncelikle ticari ve stratejik stok seviyelerini, rafineri üretimini ve ithalat güzergâhlarını yakından takip ediyor. Gerektiğinde acil durum stoklarının kontrollü biçimde piyasaya verilmesi, alternatif tedarikçilerden alımların artırılması ve farklı taşıma rotalarının kullanılması gündeme gelebiliyor. Piyasanın seyri açısından bundan sonraki süreçte kritik sevkiyat hatlarının ne kadar süreyle aksayacağı, hasar gören altyapının yeniden devreye alınma hızı ve küresel stoklardaki düşüşün devam edip etmeyeceği belirleyici olacak.