Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamı, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde yer alan bazı sahne ve senaryo unsurlarına kadar genişledi. Soruşturma kapsamında dizide kullanılan karakterler, diyaloglar ve olay örgüsü ile Kozinoğlu’nun ölüm süreci arasında bağlantı bulunup bulunmadığının araştırıldığı bildirildi.

DİZİDEKİ SAHNELER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Soruşturma dosyasında özellikle “Kazım Kaşifoğlu” adlı karakter üzerinden kurulan senaryo ile Kaşif Kozinoğlu arasında bağlantı olduğu yönündeki iddialar inceleniyor. Savcılığın araştırmasında, söz konusu karakterin yer aldığı sahnelerin yanı sıra senaryodaki ayrıntılar ve yapımda kullanılan bazı araç plakaları da değerlendirmeye alındı. Kaynak haberde yer alan bilgilere göre, “FG” harf grubunun kullanıldığı plakalar üzerinden FETÖ propagandası yapıldığı yönündeki ihbar ve iddialar da incelemenin başlıkları arasında bulunuyor.

Güncel soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, “Kurtlar Vadisi Pusu”nun Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce yayımlanan bir bölümündeki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve bu karaktere yönelik sahneler savcılığın öne çıktı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de dizinin senaristlerinin soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacağını duyurmuştu.

SENARİSTLERİN BİLGİLERİNE BAŞVURULDU

Başsavcılığın açıklamasına göre dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bu işlem, kişilerin doğrudan suçlandığı anlamına gelmiyor. Ceza soruşturmalarında savcılık, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilen kişilerin bilgisine başvurabiliyor; elde edilen ifadeler diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

İncelemenin yeni aşamasında ise senaryo kurgularının, diyalogların ve yapım içerisinde yer aldığı öne sürülen alt mesajların uzmanlar tarafından değerlendirilmesi bekleniyor. Bilirkişi incelemesinin temel amacı, söz konusu unsurların tesadüfi bir kurgu benzerliği mi olduğu, gerçek olaylara ilişkin önceden edinilmiş bir bilgiye dayanıp dayanmadığı veya iddia edildiği gibi örgütsel bir bağlantıya işaret edip etmediği konusunda teknik değerlendirme yapılmasını sağlamak olacak. Ancak bilirkişi değerlendirmesi tek başına bir suçun işlendiği ya da herhangi bir kişi veya yapımın örgütle bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor.

KOZİNOĞLU DOSYASI YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin ilk soruşturma daha sonra takipsizlikle sonuçlanırken, dosya yıllar sonra yeniden açıldı. Yeniden başlatılan soruşturmada Kozinoğlu’nun ölümünün gerçekleştiği koşullar, o dönemde görev yapan kişilerin beyanları ve mevcut adli deliller yeniden değerlendirmeye alındı. Soruşturma kapsamında mezarın açılarak yeniden adli inceleme yapılmasına yönelik süreç de gündeme geldi.

SENARYO İLE GERÇEK OLAY ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

Adli incelemede en kritik konulardan biri, bir televizyon dizisindeki kurgu ile gerçek hayatta yaşanan olay arasındaki benzerliğin hukuken anlam taşıyacak bir bağlantıya dayanıp dayanmadığının ortaya çıkarılması olacak. Bir yapımdaki karakter adı, diyalog, plaka veya olay örgüsünün gerçek bir kişi ya da olayla benzerlik göstermesi tek başına örgütsel bağlantı veya suç delili oluşturmuyor. Böyle bir sonuca ulaşılabilmesi için senaryonun hazırlanma süreci, bilgi kaynakları, iletişim kayıtları ve diğer somut deliller arasında doğrulanabilir bir bağ kurulması gerekiyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU DOSYADAKİ DELİLLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun ardından savcılığın eldeki diğer delillerle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Ceza soruşturmalarında bilirkişi raporları savcılık ve mahkeme açısından değerlendirmeye esas delillerden biri olmakla birlikte nihai hukuki kararı tek başına belirlemiyor. İfadeler, teknik kayıtlar, belgeler ve varsa diğer maddi delillerin birbirleriyle uyumu ayrıca araştırılıyor.

Bu nedenle “Kurtlar Vadisi Pusu” hakkında inceleme yapılması, yapımın veya yapımda görev alan kişilerin FETÖ ile bağlantısının tespit edildiği anlamına gelmiyor. Soruşturmanın bu aşamasında gündemde olan husus, ortaya atılan iddiaların adli yöntemlerle araştırılması ve iddia edilen bağlantının somut delillerle desteklenip desteklenmediğinin belirlenmesi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmadaki adli ve teknik incelemeler devam ediyor.