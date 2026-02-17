Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlere yönelik yeni bir konut modeli üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Hedef, özellikle ilk kez ev alacak gençlerin düşük peşinat ve sabit taksit avantajıyla konuta erişimini kolaylaştırmak. Açıklama, artan kira fiyatları karşısında zorlanan Alanyalı gençler açısından da dikkatle takip ediliyor.

FAİZSİZ VE UZUN VADELİ MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Hürriyet gazetesine konuşan Kurum, gençlerin bütçesine uygun ödeme planı hazırladıklarını belirterek, “Gençlerimiz için düşük taksitlerle ödeyebileceği ev projeleri düşünüyoruz, planımız bu şekilde” dedi. Yeni modelde faizsiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile sabit taksit uygulamasının yer alması planlanıyor.

Özellikle Alanya’da son yıllarda yükselen konut ve kira fiyatları, gençlerin ev sahibi olmasını zorlaştırıyor. Turizm ve göç baskısının etkisiyle artan fiyatlar karşısında düşük taksitli sosyal konut modeli, yerel piyasada da dengeleri etkileyebilir.

2028 HEDEFİ: 2 MİLYON 257 BİN KONUT

Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 757 bin sosyal konutun tamamlandığını açıkladı. 2028 yılına kadar toplam 2 milyon 257 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Kurum ayrıca 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini ifade etti.

Yeni projelerde 3+1 dairelerin 18 yıl sabit taksit modeli ile vatandaşlara sunulduğunu belirten Kurum, gençlere yönelik ayrı bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

ALANYA’DA GENÇLER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da üniversite mezunu gençler ve turizm sektöründe çalışanlar, artan kira maliyetleri nedeniyle uzun süre kirada kalmak zorunda kalıyor. Düşük peşinatlı ve sabit taksitli konut modeli hayata geçerse, özellikle ilk evini alacak gençler için önemli bir alternatif oluşturabilir.

Projenin detayları, başvuru şartları ve takvimine ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.