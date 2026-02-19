Deretürbelinas Karakışla Mevkii’nde heyelan sonrası Çukuryurt yolu trafiğe kapandı. Mahalle sakinleri acil müdahale çağrısı yaptı.

Alanya Deretürbelinas Mahallesi Karakışla Mevkii Çukuryurt yolu heyelan haberi, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirdi. Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından yamaçtan kopan toprak kütlesi yolun bir bölümünü aşağı sürükledi. Yolun büyük kısmı çökerken bazı noktalarda derin yarıklar oluştu.

YAĞIŞLAR SONRASI YOLDA BÜYÜK HASAR

Alanya’yı Taşkent ve Sarıveliler hattına bağlayan güzergâhta meydana gelen heyelan nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Çökmenin yaşandığı alanda asfaltın tamamen kırıldığı, yolun alt kısmında boşluk oluştuğu görüldü. Bölgede yeni bir kayma riskine karşı sürücüler uyarıldı.

VATANDAŞLAR ACİL MÜDAHALE BEKLİYOR

Yağışın durması bir rahatlama gibi görünse de, yamaçtaki toprak hareketliliği sürüyor. Toprak hala gevşek. Bir kepçe girse belki daha da kayacak… O yüzden mahallede tedirginlik hâkim.

Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenildi. Yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için güçlendirme ve dolgu çalışması yapılması bekleniyor.