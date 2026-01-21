Türkiye gündemine bomba gibi düşen ve Alanya’daki magazin takipçilerinin de merakla izlediği "ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu"nda sular durulmuyor. Gözaltı sürecinin ardından yapılan testlerde yasaklı madde kullandığı tespit edilen ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, hakkındaki iddialara ve basına yansıyan olay yeri fotoğraflarına karşı ilk kez konuştu. Sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere dayanamayan ünlü isim, kendisine bir algı operasyonu yapıldığını ima etti.

"İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPTILAR"

Bir takipçisinin "O kadar madde senin evinden nasıl çıktı?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, basına servis edilen fotoğrafları kesin bir dille yalandı. Evinden herhangi bir suç unsurunun çıkmadığını savunan oyuncu, paylaşılan görüntülerin manipülasyon olduğunu iddia etti. Eyüboğlu açıklamasında, "Benimle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların evinde ele geçirilenleri, sırf daha fazla tık almak ve ilgi çekmek uğruna benim fotoğraflarımı kullanarak servis ettiler" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Eyüboğlu, kamuoyuna "Bu devirde bir habere inanmadan önce 100 kere düşünmek lazım" uyarısında bulunsa da, soruşturma dosyasındaki somut veriler tartışılmaya devam ediyor. 8 Ekim 2025 tarihinde düğmeye basılan ve aralarında İrem Sak, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü gibi tanınmış simaların da bulunduğu operasyon kapsamında alınan kan ve saç örneklerinde, Eyüboğlu’nun uyuşturucu madde kullandığı laboratuvar sonuçlarıyla kesinleşmişti. Sürecin hukuki boyutu devam ederken, ünlü ismin bu savunması tartışmaları yeniden alevlendirdi.