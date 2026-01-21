İstanbul merkezli yürütülen ve yerel yönetimlerdeki şeffaflık tartışmaları nedeniyle Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında tansiyon yeniden yükseldi. Daha önce Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasıyla gündeme oturan yolsuzluk dosyasında, savcılık talimatıyla ikinci dalga operasyon başlatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

RÜŞVET VE İHALEYE FESAT AĞI GENİŞLİYOR

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki delillerin yeni itiraflar ve dijital verilerle güçlendiğini işaret etti. Savcılık, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında "zimmet", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi son derece ağır suçlamalarla işlem başlattı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 13 kişiden 11’i kıskıvrak yakalanarak emniyete götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyale el konulması, soruşturmanın daha da büyüyeceği sinyallerini veriyor.

BAŞKAN MUTLU CEZAEVİNDEYKEN YENİ DALGA

Türkiye genelindeki belediyecilik faaliyetleri açısından emsal teşkil eden soruşturmada, süreç giderek karmaşıklaşıyor. Hatırlanacağı üzere, aynı dosya kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil olmak üzere toplam 26 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevden uzaklaştırılan Başkan Mutlu, ifadesinde kendisine yöneltilen 3 milyon liralık yolsuzluk iddialarını kesin bir dille reddetmişti. Ancak savcılığın "etkin pişmanlık" yasasından faydalanan yeni tanıkların ifadeleri doğrultusunda soruşturma çemberini genişletmesi, olayın boyutunun tahmin edilenden daha büyük olabileceğini ortaya koyuyor.