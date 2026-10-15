SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, Alanya'nın erkek voleybolundaki temsilcisi ON Hotels Alanya Belediyespor, ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. 2026-2027 sezonunun açılış haftasında İstanbul deplasmanında Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, hazırlık sürecini tamamladı. Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde dün gerçekleştirilen son antrenmanla maç hazırlıklarını noktalayan Alanya ekibi, bugün İstanbul'a hareket edecek. Kupa Voley'de elde ettiği başarılı sonuçların ardından lige moralli bir başlangıç yapmak isteyen ON Hotels Alanya Belediyespor, sezonun ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

ALANYA'DAKİ SON ANTRENMAN TAMAMLANDI

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren ON Hotels Alanya Belediyespor, Sultanbeyli Belediye Spor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını dün gerçekleştirdi.

Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanı öncesinde çalışmalarını noktaladı.

Sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Alanya temsilcisi, ilk hafta karşılaşmasında ortaya koyacağı performansla ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak istiyor.

İLK RAKİP SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR

ON Hotels Alanya Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Sultanbeyli Belediye Spor'a konuk olacak.

İstanbul'daki Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Yeni sezonun ilk resmi lig mücadelesinde sahaya çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda kazanarak sezona üç puanla başlamayı hedefliyor.

Alanya temsilcisi, özellikle kupa karşılaşmalarında yakaladığı mücadeleci oyununu ligde de sürdürerek ilk haftadan galibiyet sevinci yaşamak istiyor.

KUPA VOLEY'DEKİ BAŞARI MORAL OLDU

ON Hotels Alanya Belediyespor, lig öncesinde mücadele ettiği AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarında aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Kırmızı-beyazlı ekip, grup aşamasında İstanbul Gençlik Spor ve İBB Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Her iki rakibini de 3-2 mağlup etmeyi başaran Alanya temsilcisi, zorlu mücadelelerin ardından çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Beş sete uzanan iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezon öncesinde önemli bir moral kazandı.

Kupa Voley'de ortaya koyduğu mücadeleyi Efeler Ligi'ne taşımak isteyen Alanya ekibi, Sultanbeyli Belediye Spor deplasmanında da aynı kararlılıkla sahada olacak.

SERKAN OĞUZ YÖNETİMİNDE YENİ SEZON HEDEFİ

Başantrenör Serkan Oğuz yönetimindeki ON Hotels Alanya Belediyespor, yeni sezonda istikrarlı sonuçlar elde etmeyi amaçlıyor.

Kupa Voley'de çeyrek finale yükselerek sezona olumlu bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, ligde de ilk haftalardan itibaren puan toplamayı hedefliyor.

İstanbul deplasmanında alınacak galibiyet, hem takımın yeni sezona moralli başlaması hem de ilerleyen haftalar öncesinde güven kazanması açısından önem taşıyor.

İLK İÇ SAHA MAÇI 24 EKİM'DE

ON Hotels Alanya Belediyespor, Sultanbeyli Belediye Spor deplasmanının ardından ligin ikinci haftasında taraftarıyla buluşacak.

Kırmızı-beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul Gençlik Spor'u Alanya'da konuk edecek. 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Alanya temsilcisi, AXA Sigorta Kupa Voley grup aşamasında 3-2 mağlup ettiği İstanbul Gençlik Spor karşısında bu kez lig mücadelesine çıkacak.

Sezonun ilk iç saha karşılaşmasında taraftar desteğini arkasına alacak olan ON Hotels Alanya Belediyespor, kendi sahasında da galibiyet elde ederek lige güçlü bir giriş yapmayı planlıyor.

ALANYA TEMSİLCİSİNİ YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BEKLİYOR

Yeni sezonun ilk iki haftasında İstanbul ekipleriyle karşılaşacak olan ON Hotels Alanya Belediyespor, önce Sultanbeyli Belediye Spor deplasmanında, ardından İstanbul Gençlik Spor karşısında puan mücadelesi verecek.

Kupa Voley'de yakaladığı başarılı performansla dikkat çeken kırmızı-beyazlılar, bu çıkışını SMS Grup Efeler Ligi'nde de sürdürmek istiyor.

Alanya'daki hazırlıklarını tamamlayan ON Hotels Alanya Belediyespor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak Sultanbeyli Belediye Spor karşılaşmasıyla 2026-2027 sezonuna merhaba diyecek.