ALANYA'NIN gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Kerim Topal Gayrimenkul, başarılı satış performansıyla önemli bir başarıya imza attı. Yoğun çalışma temposu, ekip dayanışması ve hedef odaklı çalışmalar sonucunda aylık satış rekorunu kıran firma, elde ettiği yüksek ciroyla kendi performansını geride bıraktı. Şirket bünyesinde büyük memnuniyetle karşılanan bu başarı, düzenlenen özel bir organizasyonla kutlandı. Satış ekibinin bir araya geldiği gecede hem geride bırakılan dönemin değerlendirmesi yapıldı hem de yeni hedefler için motivasyon sağlandı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KENDİ REKORUNU KIRDI

Alanya'da gayrimenkul alım satım faaliyetlerini sürdüren Kerim Topal Gayrimenkul, geride bıraktığı ayda elde ettiği satış performansıyla şirket tarihindeki en yüksek aylık ciroya ulaştı.

Ekip üyelerinin yoğun çalışmaları sonucunda yakalanan satış başarısı, firma açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Özellikle satış süreçlerinde gösterilen özveri ve ekip içindeki koordinasyonun elde edilen sonuçta etkili olduğu vurgulandı.

Şirketin kendi rekorunu geride bırakması, çalışanlar arasında sevinç yaratırken yeni dönem hedefleri için de motivasyon kaynağı oldu.

REKOR BAŞARI KIBRA OCAKBAŞI'NDA KUTLANDI

Elde edilen satış rekorunun ardından Kerim Topal Gayrimenkul ekibi, Alanya'nın bilinen işletmelerinden Kibra Ocakbaşı'nda düzenlenen özel yemekte buluştu.

Başarılı geçen ayın ardından gerçekleştirilen organizasyonda satış ekibinin gösterdiği performans kutlandı. Yoğun iş temposunun ardından bir araya gelme fırsatı bulan ekip üyeleri, keyifli bir akşam geçirdi.

Buluşma, çalışanların motivasyonunu artırmanın yanı sıra ekip içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmek açısından da önem taşıdı.

EKİP RUHU BAŞARININ ANAHTARI OLDU

Kerim Topal Gayrimenkul'ün elde ettiği rekor satış performansında ekip çalışmasının önemi ön plana çıktı. Ortak hedefler doğrultusunda hareket eden satış ekibinin özverili çalışmaları, şirketin aylık ciro rekorunu yenilemesini sağladı.

Düzenlenen kutlama yemeğinde bireysel performansların yanı sıra ekip halinde hareket etmenin önemine de dikkat çekildi.

Şirket bünyesinde oluşan dayanışma ortamının, önümüzdeki dönemde hedeflenen yeni satış başarıları açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ifade edildi.

KERİM TOPAL: YENİ REKORLAR İÇİN YOLA DEVAM

Elde edilen başarının ardından değerlendirmelerde bulunan Kerim Topal, şirketin ulaştığı satış performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Topal, mevcut başarıyla yetinmeyeceklerini ve daha büyük satış rekorlarına ulaşmak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Topal'ın açıklamaları, şirketin önümüzdeki dönemde de büyüme ve satış performansını geliştirme hedeflerine odaklanacağını ortaya koydu.

HEDEF DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

Aylık satış rekorunu yenileyerek dikkatleri üzerine çeken Kerim Topal Gayrimenkul, yakaladığı başarı ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.

Kibra Ocakbaşı'nda düzenlenen kutlama yemeğiyle geride bırakılan başarılı dönemi taçlandıran şirket ekibi, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

Alanya gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdüren Kerim Topal Gayrimenkul, önümüzdeki süreçte de satış performansını artırarak yeni rekorlara imza atmayı amaçlıyor. (Mine UZUN)