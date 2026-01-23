Alanya İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 yıl, 6 ay hapis cezası ile aranan İ.D. (22) yakalanarak gözaltına alındı. İ.D ‘Çocuğu veya Bedenen veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme’ suçundan arandığı tespit edilerek ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen İ.D. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi