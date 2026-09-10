İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. “Rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarının yanı sıra suçların örgütlü şekilde işlendiği iddiasının araştırıldığı dosyada, elde edilen yeni bulgular üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

SORUŞTURMADA YENİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile cinsel içerikli WhatsApp yazışmaları yaptığı tespit edildiği belirtilen Avukat Elifnur Gürcü, 9 Eylül 2026'da emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Kaynakta yer alan bilgilere göre Gürcü'nün, kamuoyunda “Kuruçaylar suç örgütü” olarak bilinen yapıyla bağlantısının bulunduğu ve Çiçek'in yanına bu yapı tarafından yerleştirildiği iddiası da soruşturma dosyasında inceleniyor. Söz konusu iddialara ilişkin yargılama süreci tamamlanmadığından, şüpheli hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş hüküm niteliği taşımıyor.

İMAR VE RUHSAT İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın geçmişi ağustos ayının başına uzanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda belediyedeki bazı yapı ve imar işlemlerinin incelendiği; çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verilmesi, inşaat ruhsatları ve imar durumu değişikliklerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerinde durulduğu kamuoyuna yansımıştı. İlk operasyonlarda Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, adli işlemlerin ardından Çiçek dahil 10 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÇİÇEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklama kararının ardından idari süreç de işletildi. İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine belediye meclisi olağanüstü toplantıya çağrıldı ve belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. Böylece ceza soruşturması devam ederken belediye hizmetlerinin ve idari işleyişin sürdürülmesi için mevzuatta öngörülen vekâlet mekanizması devreye girdi.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bu tür soruşturmalarda savcılık; şüpheli ifadeleri, dijital materyaller, mesajlaşma kayıtları, mali hareketler, resmî evraklar ve kurum içindeki işlemler gibi delilleri birlikte değerlendirebiliyor. Gözaltına alınan bir kişinin hakkındaki iddialar, tek başına suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor. Emniyet veya jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelinin serbest bırakılması mümkün olduğu gibi savcılığa sevk edilmesi, adli kontrol talep edilmesi veya tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılması da söz konusu olabiliyor. Nihai cezai sorumluluk ise ancak yargılama sonunda kesinleşen mahkeme kararıyla belirleniyor.

BELEDİYELERDE İMAR İŞLEMLERİ NEDEN KRİTİK?

Menderes Belediyesi'nin görev alanında yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar uygulamaları, imar durumu belgesi ve yapı denetimi gibi doğrudan taşınmazların kullanımını ve ekonomik değerini etkileyebilen işlemler bulunuyor. Bu nedenle imar ve ruhsat süreçlerinde kararların mevzuata uygun biçimde kayıt altına alınması, yetki zincirinin açık olması ve işlemlerin denetlenebilir şekilde yürütülmesi kamu yönetimi açısından önem taşıyor. Belediyelere yönelik benzer soruşturmalarda da savcılıklar genellikle idari kararlarla bunlara bağlı belge ve mali hareketler arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yeni gözaltıyla birlikte dosyadaki dijital kayıtlar ve şüpheliler arasındaki olası bağlantıların araştırılmasının sürmesi bekleniyor. Avukat Elifnur Gürcü hakkındaki adli işlemler devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılığın mevcut deliller doğrultusunda vereceği karar belirleyici olacak. Dosyadaki örgüt bağlantısı ve diğer suçlamalar ise yargı makamlarının incelemesi sonucunda netlik kazanacak.